Адміністрація Трампа призупинила дію низки санкцій проти російських банків

США скасували санкції для кількох банків РФ

Текст документа оприлюднений 17 грудня на офіційному сайті Мінфіну США.

За винятком випадків, передбачених у пункті (c) цієї Генеральної ліцензії, всі операції, заборонені виконавчим розпорядженням 14024, які стосуються однієї або кількох зі згаданих організацій, пов’язаних із цивільною ядерною енергетикою, дозволені до 12:01 ранку за східним літнім часом 18 червня 2026 року.

При цьому визначається список організацій, які підпадають під призупинення санкцій:

Акціонерне товариство «Газпромбанк»;

Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності», «Внешэкономбанк»;

ПАТ «Банк «Финансовая корпорация «Открытие»;

ВАТ «Совкомбанк»;

ПАТ «Сбербанк России»;

ПАТ «ВТБ Банк»;

АТ «Альфа-Банк»;

ПАТ «Россбанк»;

ПАТ «Банк Зенит»;

ПАТ «Банк Санкт-Петербург»;

Национальный клиринговый центр (НКЦ);

Будь-яка організація, в якій одна або кілька з вищезазначених юросіб володіють, прямо чи опосередковано, окремо або в сукупності, часткою у 50% або більше;

Центробанк РФ.

При цьому уточнюється, що термін «пов’язані з цивільною ядерною енергетикою» означає операції, здійснені виключно для підтримки цивільних ядерних проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.