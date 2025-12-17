Адміністрація Трампа призупинила дію низки санкцій проти російських банків
Адміністрація Трампа призупинила дію низки санкцій проти російських банків

U.S.Department of a Treasury
Білий дім

Чинна адміністрація США видала Генеральну ліцензію GL-115C, яка тимчасово виводить з-під американських санкцій цілий список великих російських банків, «повʼязаних із цивільною ядерною енергетикою».

Головні тези:

  • Адміністрація Трампа скасувала обмеження для ряду російських банків, пов'язаних із цивільною ядерною енергетикою.
  • За документом GL-115C операції, заборонені раніше, дозволені до 2026 року лише для вищезазначених організацій в Росії.
  • Зі списку організацій, які підпадають під призупинення санкцій, виключені банки такі як “Сбербанк России” і “ВТБ Банк”.

США скасували санкції для кількох банків РФ

Текст документа оприлюднений 17 грудня на офіційному сайті Мінфіну США.

За винятком випадків, передбачених у пункті (c) цієї Генеральної ліцензії, всі операції, заборонені виконавчим розпорядженням 14024, які стосуються однієї або кількох зі згаданих організацій, пов’язаних із цивільною ядерною енергетикою, дозволені до 12:01 ранку за східним літнім часом 18 червня 2026 року.

При цьому визначається список організацій, які підпадають під призупинення санкцій:

  • Акціонерне товариство «Газпромбанк»;

  • Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності», «Внешэкономбанк»;

  • ПАТ «Банк «Финансовая корпорация «Открытие»;

  • ВАТ «Совкомбанк»;

  • ПАТ «Сбербанк России»;

  • ПАТ «ВТБ Банк»;

  • АТ «Альфа-Банк»;

  • ПАТ «Россбанк»;

  • ПАТ «Банк Зенит»;

  • ПАТ «Банк Санкт-Петербург»;

  • Национальный клиринговый центр (НКЦ);

  • Будь-яка організація, в якій одна або кілька з вищезазначених юросіб володіють, прямо чи опосередковано, окремо або в сукупності, часткою у 50% або більше;

  • Центробанк РФ.

При цьому уточнюється, що термін «пов’язані з цивільною ядерною енергетикою» означає операції, здійснені виключно для підтримки цивільних ядерних проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.

Це не перше призупинення або скасування санкцій проти Росії з боку адміністрації Трампа. Зокрема, в липні, перед «самітом» Трампа й Путіна на Алясці, були виведені з «чорного списку» деякі російські банки, установи й фізичні особи.

