Адміністрація Трампа призупинила дію низки санкцій проти російських банків

Чинна адміністрація США видала Генеральну ліцензію GL-115C, яка тимчасово виводить з-під американських санкцій цілий список великих російських банків, «повʼязаних із цивільною ядерною енергетикою».
Головні тези:
- Адміністрація Трампа скасувала обмеження для ряду російських банків, пов'язаних із цивільною ядерною енергетикою.
- За документом GL-115C операції, заборонені раніше, дозволені до 2026 року лише для вищезазначених організацій в Росії.
- Зі списку організацій, які підпадають під призупинення санкцій, виключені банки такі як “Сбербанк России” і “ВТБ Банк”.
США скасували санкції для кількох банків РФ
Текст документа оприлюднений 17 грудня на офіційному сайті Мінфіну США.
За винятком випадків, передбачених у пункті (c) цієї Генеральної ліцензії, всі операції, заборонені виконавчим розпорядженням 14024, які стосуються однієї або кількох зі згаданих організацій, пов’язаних із цивільною ядерною енергетикою, дозволені до 12:01 ранку за східним літнім часом 18 червня 2026 року.
При цьому визначається список організацій, які підпадають під призупинення санкцій:
Акціонерне товариство «Газпромбанк»;
Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності», «Внешэкономбанк»;
ПАТ «Банк «Финансовая корпорация «Открытие»;
ВАТ «Совкомбанк»;
ПАТ «Сбербанк России»;
ПАТ «ВТБ Банк»;
АТ «Альфа-Банк»;
ПАТ «Россбанк»;
ПАТ «Банк Зенит»;
ПАТ «Банк Санкт-Петербург»;
Национальный клиринговый центр (НКЦ);
Будь-яка організація, в якій одна або кілька з вищезазначених юросіб володіють, прямо чи опосередковано, окремо або в сукупності, часткою у 50% або більше;
Центробанк РФ.
При цьому уточнюється, що термін «пов’язані з цивільною ядерною енергетикою» означає операції, здійснені виключно для підтримки цивільних ядерних проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.
