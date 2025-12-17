Администрация Трампа приостановила действие ряда санкций против российских банков

США отменили санкции для нескольких банков РФ

Текст документа обнародован 17 декабря на официальном сайте Минфина США.

За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей Генеральной лицензии, все операции, запрещенные исполнительным распоряжением 14024, относящиеся к одной или нескольким из упомянутых организаций, связанных с гражданской ядерной энергетикой, разрешены до 12:01 утра по восточному летнему времени 18 июня 2024 года.

При этом определяется список организаций, подпадающих под приостановление санкций:

Акционерное общество "Газпромбанк";

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", "Внешэкономбанк";

ПАО «Банк «Финансовая компания «Открытие»;

ОАО "Совкомбанк";

ПАО "Сбербанк России";

ПАО "ВТБ Банк";

АО "Альфа-Банк";

ПАО "Россбанк";

ПАО "Банк Зенит";

ПАО "Банк Санкт-Петербург";

Национальный клиринговый центр (НКЦ);

Любая организация, в которой одно или несколько из вышеупомянутых юрлиц владеют, прямо или косвенно, отдельно или в совокупности, долей в 50% или более;

Центробанк РФ.

При этом уточняется, что термин "связанный с гражданской ядерной энергетикой" означает операции, совершенные исключительно для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.