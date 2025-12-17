Действующая администрация США выдала Генеральную лицензию GL-115C, временно выводящую из-под американских санкций целый список крупных российских банков, «связанных с гражданской ядерной энергетикой».
Главные тезисы
- Администрация Трампа приостановила действие ряда санкций против российских банков на основании Генеральной лицензии GL-115C.
- Санкции были приостановлены для ряда крупных российских банков, связанных с гражданской ядерной энергетикой, исключая такие банки как “Сбербанк России” и “ВТБ Банк”.
- Документ GL-115C разрешает сделки, запрещенные ранее, только для упомянутых организаций до 2026 года.
США отменили санкции для нескольких банков РФ
Текст документа обнародован 17 декабря на официальном сайте Минфина США.
За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей Генеральной лицензии, все операции, запрещенные исполнительным распоряжением 14024, относящиеся к одной или нескольким из упомянутых организаций, связанных с гражданской ядерной энергетикой, разрешены до 12:01 утра по восточному летнему времени 18 июня 2024 года.
При этом определяется список организаций, подпадающих под приостановление санкций:
Акционерное общество "Газпромбанк";
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", "Внешэкономбанк";
ПАО «Банк «Финансовая компания «Открытие»;
ОАО "Совкомбанк";
ПАО "Сбербанк России";
ПАО "ВТБ Банк";
АО "Альфа-Банк";
ПАО "Россбанк";
ПАО "Банк Зенит";
ПАО "Банк Санкт-Петербург";
Национальный клиринговый центр (НКЦ);
Любая организация, в которой одно или несколько из вышеупомянутых юрлиц владеют, прямо или косвенно, отдельно или в совокупности, долей в 50% или более;
Центробанк РФ.
При этом уточняется, что термин "связанный с гражданской ядерной энергетикой" означает операции, совершенные исключительно для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.
