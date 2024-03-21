Адмірал США Акіліно спрогнозував дату вторгнення Китаю на Тайвань

Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал. Ці ознаки вказують на те, що він готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року.

Китай активно готується до вторгнення на Тайвань

Китай може напасти на Тайвань вже у 2027 році.

Про це заявив глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно, повідомляє Bloomberg.

За його словами, незважаючи на економічні проблеми Китаю, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і становив понад 223 млрд дол.

Адмірал додав, що за три роки відтоді, як він прийняв командування, армія Китаю прийняла на озброєння додатково 400 винищувачів і понад 20 великих військових кораблів. Також Пекін з 2020 року подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

Усе вказує на вказівку глави КНР Сі Цзіньпіна на зустрічі з армією бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Джон Акіліно Адмірал США

Реакція Китаю на звинувачення у майбутній агресії проти Тайваню

За словами Акіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню. Йдеться про імітацію оточення за допомогою морської та повітряної блокади.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Тайвань є "внутрішньою справою Китаю", і звинуватив Вашингтон у тому, що він "сіє розкол в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Деякі люди в США намагалися роздмухати чутки про китайську загрозу, щоб посилити напруженість по всій протоці і спровокувати конфронтацію. Ми рішуче проти цього.

США допомагають Тайваню

Оборонний бюджет Китаю, як і раніше, набагато менший, ніж у США. Президент Джо Байден цього місяця запропонував бюджет Пентагону в розмірі 850 млрд дол на 2025 фінансовий рік.

Сюди входять 500 млн дол на поповнення озброєнь, які будуть надані Тайваню в рамках першого запиту на фінансування, спрямованого на розв'язання агресії в регіоні та забезпечення постійної підтримки Тайваню.

Партнерство Китаю з Росією також викликає тривогу, оскільки Китай надав диктатору Володимиру Путіну економічну допомогу і допомогу у сфері безпеки для вторгнення на Україну. Партнерство Китаю з Росією є відповіддю на альянси США в Тихоокеанському регіоні та в інших місцях.

Це має турбувати всю земну кулю, — сказав Акіліно. Поширити

Плани Китаю щодо нападу на Тайвань

Навесні 2022 року президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові застосувати силу для захисту Тайваню.

Уже минулої осені голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун публічно засумнівався в планах Пекіна спробувати захопити Тайвань військовим шляхом.

Нещодавно Bloomberg писало, що військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться світовій економіці в 10 трлн дол.

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс говорив, що досягти повної готовності до нападу на Тайвань китайська армія може вже 2027 року.