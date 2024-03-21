Адмирал США Акилино спрогнозировал дату вторжения Китая на Тайвань

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал. Эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году.

Китай активно готовится к вторжению на Тайвань

Китай может напасть на Тайвань уже в 2027 году.

Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино, сообщает Bloomberg.

По его словам, несмотря на экономические проблемы Китая, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более 223 млрд долл.

Адмирал добавил, что за три года с тех пор, как он принял командование, армия Китая приняла на вооружение дополнительно 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей. Также Пекин с 2020 удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

Все указывает на указание главы КНР Си Цзиньпина на встрече с армией готовиться к вторжению на Тайвань до 2027 года. Джон Акилино Адмирал США

Реакция Китая на обвинения в предстоящей агрессии против Тайваня

По словам Акилино, китайские военные также отрабатывают разные задачи, связанные с операциями против Тайваня. Речь идет об имитации оцепления с помощью морской и воздушной блокады.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Тайвань является "внутренним делом Китая", и обвинил Вашингтон в том, что он "сеет раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Некоторые люди в США пытались раздуть слухи о китайской угрозе, чтобы усилить напряженность по всему проливу и спровоцировать конфронтацию. Мы решительно против этого.

США помогают Тайваню

Оборонный бюджет Китая по-прежнему гораздо меньше, чем в США. Президент Джо Байден в этом месяце предложил бюджет Пентагона в размере 850 млрд долл на 2025 финансовый год.

Сюда входят 500 млн долл на пополнение вооружений, которые будут предоставлены Тайваню в рамках первого запроса на финансирование, направленного на решение агрессии в регионе и обеспечение постоянной поддержки Тайваня.

Партнерство Китая с Россией также вызывает тревогу, поскольку Китай оказал диктатору Владимиру Путину экономическую помощь и помощь в сфере безопасности для вторжения в Украину. Партнерство Китая с Россией является ответом на альянсы США в Тихоокеанском регионе и других местах.

Это должно беспокоить весь земной шар, — сказал Акилино. Поделиться

Планы Китая по нападению на Тайвань

Весной 2022 года президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня.

Уже минувшей осенью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун публично усомнился в планах Пекина попытаться захватить Тайвань военным путем.

Недавно Bloomberg писало, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долл.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс говорил, что достичь полной готовности к нападению на Тайвань китайская армия может уже в 2027 году.