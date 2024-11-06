Агресивна русифікація. Центри російської мови з'являться у всіх школах ТОТ України

За ініціативи нелегітимного президента Росії Володимира Путін на тимчасово окупованих територіях України планують створити центри популяризації російської мови.
Головні тези:
- Створення центрів російської мови у школах ТОТ України є ініціативою президента Росії та загрозою для української ідентичності.
- Русифікація шкіл на окупованих територіях спрямована на знищення української мови та культури через пропаганду та вплив російської ідеології.
- Кампанія русифікації в Україні має політичні та соціокультурні наслідки для українського суспільства та спільноти в Росії.
Тотальна русифікація на ТОТ України: що відомо
Центри російської мови будуть створені в кожній шкільній бібліотеці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області.
У Спротиві зазначили, що саме школи стали осередками пропаганди Кремля на ТОТ України. Для цього росіяни там готують своїх "вчителів".
Така російська мовна агресія пов'язана із поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку — політика повної асиміляції українців у русскій мір.
Як русифікація шкодить самій РФ
Аналітики зазначають, що Росія бере участь у кампанії навмисної русифікації в Україні, яка спрямована на знищення української ідентичності за допомогою військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків.
За словами аналітиків, випадки ксенофобії та расизму в РФ є прикладом суті «русифікації».
Війна в Україні дала змогу найагресивнішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроектувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії.
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