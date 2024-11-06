Агресивна русифікація. Центри російської мови з'являться у всіх школах ТОТ України

Тотальна русифікація на ТОТ України: що відомо

Центри російської мови будуть створені в кожній шкільній бібліотеці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області.

У Спротиві зазначили, що саме школи стали осередками пропаганди Кремля на ТОТ України. Для цього росіяни там готують своїх "вчителів".

Така російська мовна агресія пов'язана із поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку — політика повної асиміляції українців у русскій мір.

Як русифікація шкодить самій РФ

Аналітики зазначають, що Росія бере участь у кампанії навмисної русифікації в Україні, яка спрямована на знищення української ідентичності за допомогою військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків.

Ідеології, що лежать в основі цієї «русифікації», також формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм із стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на меншини в самій Росії. Поширити

За словами аналітиків, випадки ксенофобії та расизму в РФ є прикладом суті «русифікації».