По инициативе нелегитимного президента России Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины планируют создать центры популяризации русского языка.
Главные тезисы
- Инициатива создания центров русского языка в школах на оккупированных территориях Украины является агрессивной попыткой России уничтожить украинскую идентичность.
- Русификация школ направлена на пропаганду и влияние русской идеологии, что имеет политические и социокультурные последствия для общества и в России.
- Россия участвует в кампании умышленной русификации в Украине, формируя ксенофобию и расизм, что также вредит обществу в России.
- Центры русского языка на ВОТ Украины создаются для полной ассимиляции украинцев в русский мир, что отражает стремление к тотальной лояльности местного населения к оккупантам.
Тотальная русификация на ВОТ Украины: что известно
Центры русского языка будут созданы в каждой школьной библиотеке на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области.
В Сопротивлении отметили, что именно школы стали центрами пропаганды Кремля на ВОТ Украины. Для этого россияне там готовят своих "учителей".
Такая русская языковая агрессия связана с поражением Москвы по поводу надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны, политика полной ассимиляции украинцев в русском мире.
Как русификация вредит самой РФ
Аналитики отмечают, что Россия участвует в кампании умышленной русификации в Украине, направленной на уничтожение украинской идентичности с помощью военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных направлений.
По словам аналитиков, случаи ксенофобии и расизма в РФ являются примером сущности русификации.
Война в Украине позволила самым агрессивным голосам в информационном пространстве консолидировать свою идеологию и спроектировать ее как на украинский народ, так и неславянские меньшинства в самой России.
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