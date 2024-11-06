Агрессивная русификация. Центры русского языка появятся во всех школах ВОТ Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Агрессивная русификация. Центры русского языка появятся во всех школах ВОТ Украины

Школа
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Источник:  Спротив

По инициативе нелегитимного президента России Владимира Путина на временно оккупированных территориях Украины планируют создать центры популяризации русского языка.

Главные тезисы

  • Инициатива создания центров русского языка в школах на оккупированных территориях Украины является агрессивной попыткой России уничтожить украинскую идентичность.
  • Русификация школ направлена на пропаганду и влияние русской идеологии, что имеет политические и социокультурные последствия для общества и в России.
  • Россия участвует в кампании умышленной русификации в Украине, формируя ксенофобию и расизм, что также вредит обществу в России.
  • Центры русского языка на ВОТ Украины создаются для полной ассимиляции украинцев в русский мир, что отражает стремление к тотальной лояльности местного населения к оккупантам.

Тотальная русификация на ВОТ Украины: что известно

Центры русского языка будут созданы в каждой школьной библиотеке на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области.

В Сопротивлении отметили, что именно школы стали центрами пропаганды Кремля на ВОТ Украины. Для этого россияне там готовят своих "учителей".

Такая русская языковая агрессия связана с поражением Москвы по поводу надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны, политика полной ассимиляции украинцев в русском мире.

Как русификация вредит самой РФ

Аналитики отмечают, что Россия участвует в кампании умышленной русификации в Украине, направленной на уничтожение украинской идентичности с помощью военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных направлений.

Идеологии, лежащие в основе этой «русификации», также формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким русским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на меньшинства в самой России.

По словам аналитиков, случаи ксенофобии и расизма в РФ являются примером сущности русификации.

Война в Украине позволила самым агрессивным голосам в информационном пространстве консолидировать свою идеологию и спроектировать ее как на украинский народ, так и неславянские меньшинства в самой России.

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