Тотальная русификация на ВОТ Украины: что известно

Центры русского языка будут созданы в каждой школьной библиотеке на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области.

В Сопротивлении отметили, что именно школы стали центрами пропаганды Кремля на ВОТ Украины. Для этого россияне там готовят своих "учителей".

Такая русская языковая агрессия связана с поражением Москвы по поводу надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны, политика полной ассимиляции украинцев в русском мире.

Как русификация вредит самой РФ

Аналитики отмечают, что Россия участвует в кампании умышленной русификации в Украине, направленной на уничтожение украинской идентичности с помощью военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных направлений.

Идеологии, лежащие в основе этой «русификации», также формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким русским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на меньшинства в самой России. Поделиться

По словам аналитиков, случаи ксенофобии и расизма в РФ являются примером сущности русификации.