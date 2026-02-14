Алієв звинуватив РФ у свідомих атаках на посольство Азербайджану в Україні

Азербайджан сприймає обстріл свого посольства та консульства у Києві з боку Росії як недружній крок. Подібне мало місце вже тричі.
Головні тези:
- Азербайджан звинуватив Росію у свідомих атаках на свої дипломатичні представництва в Україні.
- Президент Ільхам Алієв назвав ці дії РФ недружніми та цілеспрямованими.
- Баку виступив із дипломатичною реакцією на обстріли, вручивши дипломатичну ноту та запрошуючи посла на консультації.
Росія тричі била по нашому посольству у Києві — Алієв
Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки під час панельної дискусії на тему "Політика відкритих коридорів? Поглиблення транскаспійської співпраці", повідомляє азербайджанський портал Report.
У відповідь на ці удари Баку виступив із офіційною заявою, запросив посла та вручив дипломатичну ноту.
Після того, як РФ почала атакувати розміщені на території України склади з паливом азербайджанської державної компанії Socar, у медіа Азербайджану з'явилася інформація, що офіційний Баку може "відповісти" на це Москві наданням ЗСУ наявного у нього радянського озброєння.
