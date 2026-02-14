Алієв звинуватив РФ у свідомих атаках на посольство Азербайджану в Україні

Азербайджан сприймає обстріл свого посольства та консульства у Києві з боку Росії як недружній крок. Подібне мало місце вже тричі.

Росія тричі била по нашому посольству у Києві — Алієв

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки під час панельної дискусії на тему "Політика відкритих коридорів? Поглиблення транскаспійської співпраці", повідомляє азербайджанський портал Report.

По нашому посольству в Україні було завдано три удари. Після першого ми подумали, що це могло бути випадковістю. Потім ми передали російській стороні координати наших дипломатичних представництв - консульського відділу, культурного центру, посольства. Незважаючи на це, були ще два удари. Це цілеспрямована атака на дипломатичні представництва Азербайджану. Ільхам Алієв Президент Азербайджану

У відповідь на ці удари Баку виступив із офіційною заявою, запросив посла та вручив дипломатичну ноту.

Ми зробили кроки виключно у дипломатичному форматі. Додаткових дій ми вжити не можемо.

Після того, як РФ почала атакувати розміщені на території України склади з паливом азербайджанської державної компанії Socar, у медіа Азербайджану з'явилася інформація, що офіційний Баку може "відповісти" на це Москві наданням ЗСУ наявного у нього радянського озброєння.