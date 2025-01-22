Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український лідер закликав чинити тиск на РФ у зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”.
Головні тези:
- Володимир Зеленський закликав Алієва посилити тиск на РФ через авіатрощу літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”.
- Є докази, які свідчать про втручання Росії у катастрофу, тому необхідно змусити її визнати правду.
- Азербайджан вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака та розслідувати це подію з максимальною прозорістю.
- Україна та Азербайджан також обговорили розвиток двосторонніх відносин і перспективи співпраці у сфері енергетики.
Росію треба змусити говорити правду та розкрити деталі злочину
Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема перспективи збільшення товарообігу між країнами та подальшу співпрацю у сфері енергетики.
Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака
Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.
25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-