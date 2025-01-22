Зеленський закликав Алієва посилити тиск на РФ через авіатрощу літака
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав Алієва посилити тиск на РФ через авіатрощу літака

Володимир Зеленський
Зеленський закликав Алієва посилити тиск на РФ через авіатрощу літака

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український лідер закликав чинити тиск на РФ у зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський закликав Алієва посилити тиск на РФ через авіатрощу літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”.
  • Є докази, які свідчать про втручання Росії у катастрофу, тому необхідно змусити її визнати правду.
  • Азербайджан вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака та розслідувати це подію з максимальною прозорістю.
  • Україна та Азербайджан також обговорили розвиток двосторонніх відносин і перспективи співпраці у сфері енергетики.

Росію треба змусити говорити правду та розкрити деталі злочину

На зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим я ще раз висловив співчуття з приводу аварії літака "Азербайджанських авіаліній" та загибелі людей. Докази, знайдені на місці катастрофи, говорять самі за себе, і необхідно посилювати тиск на Росію, щоб змусити її говорити правду.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема перспективи збільшення товарообігу між країнами та подальшу співпрацю у сфері енергетики.

Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

З упевненістю можу сказати, що вина за загибель азербайджанських громадян у цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау — ред.) лежить на представниках Російської Федерації. Ми вимагаємо справедливості, покарання винних, прозорості та людяності, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Президент Азербайджану зазначив, що наразі триває розшифровка чорних скриньок літака.

Вірю, що найближчим часом ми отримаємо попередні результати, і стане зрозумілою повна картина цієї трагедії. Це буде важливим кроком у справі розслідування катастрофи та притягнення винних до відповідальності, — підкреслив Алієв.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі.

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