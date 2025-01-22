Зеленський закликав Алієва посилити тиск на РФ через авіатрощу літака

На зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим я ще раз висловив співчуття з приводу аварії літака "Азербайджанських авіаліній" та загибелі людей. Докази, знайдені на місці катастрофи, говорять самі за себе, і необхідно посилювати тиск на Росію, щоб змусити її говорити правду.