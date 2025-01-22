Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Украинский лидер призвал оказывать давление на РФ в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Главные тезисы
- Владимир Зеленский призвал Алиева усилить давление на РФ из-за авиатроща самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
- Есть доказательства, свидетельствующие о вмешательстве России в катастрофу, поэтому нужно заставить ее признать правду.
- Азербайджан требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета и расследовать это событие с максимальной прозрачностью.
- Украина и Азербайджан также обсудили развитие двусторонних отношений и перспектив сотрудничества в сфере энергетики.
Россию нужно заставить говорить правду и раскрыть детали преступления
Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, перспективы увеличения товарооборота между странами и дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики.
Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета
Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.
25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане В результате аварии погибли 38 человек. из земли.
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