Зеленский призвал Алиева усилить давление на РФ из-за авиатроща самолета

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я еще раз выразил соболезнования по поводу крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибели людей. Доказательства, найденные на месте крушения, говорят сами за себя, и необходимо усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее говорить правду.