Зеленский призвал Алиева усилить давление на РФ из-за авиатроща самолета
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал Алиева усилить давление на РФ из-за авиатроща самолета

Владимир Зеленский
Зеленский призвал Алиева усилить давление на РФ из-за авиатроща самолета
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Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Украинский лидер призвал оказывать давление на РФ в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский призвал Алиева усилить давление на РФ из-за авиатроща самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
  • Есть доказательства, свидетельствующие о вмешательстве России в катастрофу, поэтому нужно заставить ее признать правду.
  • Азербайджан требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета и расследовать это событие с максимальной прозрачностью.
  • Украина и Азербайджан также обсудили развитие двусторонних отношений и перспектив сотрудничества в сфере энергетики.

Россию нужно заставить говорить правду и раскрыть детали преступления

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я еще раз выразил соболезнования по поводу крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибели людей. Доказательства, найденные на месте крушения, говорят сами за себя, и необходимо усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее говорить правду.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, перспективы увеличения товарооборота между странами и дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики.

Алиев требует наказать россиян, виновных в крушении азербайджанского самолета

С уверенностью могу сказать, что вина за гибель азербайджанских граждан в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау — ред.) лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, прозрачности и человечности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что сейчас идет расшифровка черных ящиков самолета.

Верю, что в ближайшее время мы получим предварительные результаты, и станет ясна полная картина этой трагедии. Это будет важным шагом в деле расследования катастрофы и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул Алиев.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане В результате аварии погибли 38 человек. из земли.

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