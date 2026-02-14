Алиев обвинил РФ в сознательных атаках на посольство Азербайджана в Украине

Азербайджан воспринимает обстрелы своего посольства и консульства в Киеве со стороны России как недружественный шаг. Подобное имело место уже трижды.
Главные тезисы
- Ильхам Алиев обвинил Россию в сознательных атаках на посольство и консульство Азербайджана в Киеве.
- Азербайджан рассматривает обстрелы своих дипломатических представительств в Украине со стороны России как недружественный шаг.
Россия трижды била по нашему посольству в Киеве — Алиев
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности во время панельной дискуссии по теме "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества", сообщает азербайджанский портал Report.
В ответ на эти удары Баку выступил с официальным заявлением, пригласил посла и вручил дипломатическую ноту.
После того, как РФ начала атаковать размещенные на территории Украины склады с топливом азербайджанской государственной компании Socar, у медиа Азербайджана появилась информация, что официальный Баку может "ответить" на это Москве предоставлением ВСУ имеющегося у него советского вооружения.
