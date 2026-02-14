Алиев обвинил РФ в сознательных атаках на посольство Азербайджана в Украине

Азербайджан воспринимает обстрелы своего посольства и консульства в Киеве со стороны России как недружественный шаг. Подобное имело место уже трижды.

Россия трижды била по нашему посольству в Киеве — Алиев

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности во время панельной дискуссии по теме "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества", сообщает азербайджанский портал Report.

По нашему посольству в Украине были нанесены три удара. После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств — консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, было еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

В ответ на эти удары Баку выступил с официальным заявлением, пригласил посла и вручил дипломатическую ноту.

Мы сделали шаги исключительно в дипломатическом формате. Дополнительные действия мы предпринять не можем. Поделиться

После того, как РФ начала атаковать размещенные на территории Украины склады с топливом азербайджанской государственной компании Socar, у медиа Азербайджана появилась информация, что официальный Баку может "ответить" на это Москве предоставлением ВСУ имеющегося у него советского вооружения.