Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що наразі українські військові мають лише два варіанти дій в районі Часового Яру поряд із Бахмутом на Донеччині.

Як може змінитись ситуація в районі Часового Яру

Цілі й завдання можуть ставитися різні. Від того, щоб провести певний ривок та провести контрудар, аби зняти тиск, до забезпечення відходу з певних позицій, так буває. Ситуація там дуже складна. Наші підрозділи роблять усе можливе, щоб стримати ворога та виграти час. Який буде задум — побачимо найближчим часом, сценарії лише два, — пояснює аналітик. Поширити

Він зауважив, що отримувані від США озброєння будуть використовуватись відповідно до виникаючих ризиків на фронті.

З ризиків, по-перше — це те, що було втрачено багато часу. Все йде до того, що ми втратили пів року, коли треба було стримувати ворога голими руками. Якби не БПЛА, було б ще складніше, але це дозволило стримати ворога. Зараз, коли ситуація буде покращуватися, зупиняти ворога стане легше, — зазначив Мусієнко. Поширити

Аналітик попередив, що наразі виклик, який стоїть перед Україною, став ще важчим.

Наразі у Кремлі вже бачать, що Україна невдовзі почне отримувати допомогу від США і намагаються захопити якомога більше територій до цього часу.

Тому вони пришвидшили ті дії, які планували зробити пізніше, на середину травня. Вони це роблять зараз, атакують меншими силами, не такими підготовленими, але вони атакують. І перед нашими підрозділами зараз стоїть завдання вибороти час, поки допомога підходить. І тоді буде завдання використати цю допомогу. Коли ця зброя буде — цей наступ буде зупинено, я в цьому впевнений. Але до тих пір, я допускаю, що нашим військам доведеться відступати ще з деяких позицій. Треба бути готовим, що ворог буде мати певні тактичні успіхи на Сході, — зазначив Мусієнко. Поширити

Що відомо про поточну ситуацію в районі Часового Яру

Співзасновник аналітичного порталу DeepState Роман Погорілий в ефірі "Еспресо" зазначив, що українські військові стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, однак вона у будь-який момент може зазнати змін.

За його словами, російські окупанти намагаються використати будь-яку можливість для просування у бік міста, проводячи лобові атаки та намагаючись зайти з флангів, однак там українські військові стабілізували ситуацію і посилили оборону.

Противник перегруповується, підтягує нові сили, постійно обстрілює місто з авіації. Штурмові групи РФ пробують десь насичуватися піхотою в районах, просуватися. Тобто така динаміка відбувається постійно. Але бійці, які тримають Часів Яр і нові бригади, які туди прибули, стабілізували ситуацію, — пояснює аналітик. Поширити

Погорілий підкреслив, що злочинці з армії РФ наразі від активних спроб штурмів перейшли до промацування оборони ЗСУ.