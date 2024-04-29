Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що наразі українські військові мають лише два варіанти дій в районі Часового Яру поряд із Бахмутом на Донеччині.
Як може змінитись ситуація в районі Часового Яру
Він зауважив, що отримувані від США озброєння будуть використовуватись відповідно до виникаючих ризиків на фронті.
Аналітик попередив, що наразі виклик, який стоїть перед Україною, став ще важчим.
Наразі у Кремлі вже бачать, що Україна невдовзі почне отримувати допомогу від США і намагаються захопити якомога більше територій до цього часу.
Що відомо про поточну ситуацію в районі Часового Яру
Співзасновник аналітичного порталу DeepState Роман Погорілий в ефірі "Еспресо" зазначив, що українські військові стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, однак вона у будь-який момент може зазнати змін.
За його словами, російські окупанти намагаються використати будь-яку можливість для просування у бік міста, проводячи лобові атаки та намагаючись зайти з флангів, однак там українські військові стабілізували ситуацію і посилили оборону.
Погорілий підкреслив, що злочинці з армії РФ наразі від активних спроб штурмів перейшли до промацування оборони ЗСУ.