Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что сейчас у украинских военных только два варианта действий в районе Часового Яра рядом с Бахмутом на Донетчине.

Как может измениться ситуация в районе Часового Яра

Цели и задачи могут относиться разные. От того, чтобы провести определенный рывок и провести контрудар, чтобы снять давление до обеспечения ухода с определенных позиций, так бывает. Ситуация там очень сложная. Наши подразделения делают все возможное, чтобы удержать врага и выиграть время. Каков будет замысел — увидим в ближайшее время, сценарии всего два, — объясняет аналитик. Поделиться

Он отметил, что получаемые от США вооружения будут использоваться в соответствии с возникающими рисками на фронте.

Из рисков, во-первых, это то, что было потеряно много времени. Все идет к тому, что мы потеряли полгода, когда нужно было сдерживать врага голыми руками. Если бы не БПЛА, было бы еще сложнее, но это позволило умерить врага. Сейчас, когда ситуация будет улучшаться, останавливать врага станет легче, — отметил Мусиенко. Поделиться

Аналитик предупредил, что вызов, который стоит перед Украиной, стал еще тяжелее.

В Кремле уже видят, что Украина вскоре начнет получать помощь от США и пытаются захватить как можно больше территорий к этому времени.

Поэтому они ускорили те действия, которые планировали совершить позже, на середину мая. Они это делают сейчас, атакуют меньшими силами, не столь подготовленными, но они атакуют. И перед нашими подразделениями сейчас стоит задача завоевать время, пока помощь подходит. И тогда будет задача использовать эту помощь. Когда это оружие будет — это наступление будет остановлено, я в этом уверен. Но до тех пор я допускаю, что нашим войскам придется отступать еще с некоторых позиций. Надо быть готовым, что у врага будут определенные тактические успехи на Востоке, — отметил Мусиенко. Поделиться

Что известно о текущей ситуации в районе Часового Яра

Сооснователь аналитического портала DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" отметил, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра, однако она в любой момент может претерпеть изменения.

По его словам, российские оккупанты пытаются использовать любую возможность для продвижения в сторону города, проводя лобовые атаки и пытаясь зайти с флангов, однако там украинские военные стабилизировали ситуацию и усилили оборону.

Противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации. Штурмовые группы РФ пытаются где-то насыщаться пехотой в районах, продвигаться. То есть, такая динамика происходит постоянно. Но бойцы, которые обороняют Часов Яр и новые прибывшие туда бригады стабилизировали ситуацию, — объясняет аналитик. Поделиться

Погорелый подчеркнул, что преступники из армии РФ от активных попыток штурмов перешли к прощупыванию обороны ВСУ.