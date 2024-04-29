Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что сейчас у украинских военных только два варианта действий в районе Часового Яра рядом с Бахмутом на Донетчине.
Как может измениться ситуация в районе Часового Яра
Он отметил, что получаемые от США вооружения будут использоваться в соответствии с возникающими рисками на фронте.
Аналитик предупредил, что вызов, который стоит перед Украиной, стал еще тяжелее.
В Кремле уже видят, что Украина вскоре начнет получать помощь от США и пытаются захватить как можно больше территорий к этому времени.
Что известно о текущей ситуации в районе Часового Яра
Сооснователь аналитического портала DeepState Роман Погорелый в эфире "Эспрессо" отметил, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра, однако она в любой момент может претерпеть изменения.
По его словам, российские оккупанты пытаются использовать любую возможность для продвижения в сторону города, проводя лобовые атаки и пытаясь зайти с флангов, однако там украинские военные стабилизировали ситуацию и усилили оборону.
Погорелый подчеркнул, что преступники из армии РФ от активных попыток штурмов перешли к прощупыванию обороны ВСУ.