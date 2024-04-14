Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що тільки за умови військової підтримки з боку США Україні вдасться стримати наступ окупаційної армії РФ.

Що відбувається на фронті і чому допомога з боку США критично важлива для України

В ISW підкреслюють, що наразі злочинна армія РФ продовжує наступ на трьох ділянках фронту і українським військовим стає дедалі важче тримати оборону через гострий дефіцит артилерійських боєприпасів та систем ППО.

Загострення ситуації на східному фронті підтвердив Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що російські окупанти проводять масштабні атаки за підтримки бронетехніки у напрямку Лиману, в районах Бахмута та Покровська на Донеччині.

Ворожому наступу також сприяє суха спекотна погода.

При цьому злочинна армія РФ підтягує на східний фронт нові резерви попри численні втрати у власному наступі.

Зусилля Росії на Лиманському, Покровському напрямках та напрямку Часового Яру переслідують важливі з оперативного погляду цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не схиляються до всіх трьох у будь-який момент часу, — зазначається у звіті аналітиків. Поширити

В ISW зазначають, що за рахунок постійної військової підтримки з боку США та партнерів українським військовим протягом двох останніх років від початку розв’язаної Кремлем війни вдавалось відбивати наступи оперативного рівня окупаційної армії РФ.

Як армія РФ використовує відсутність допомоги Україні від США і змінює ситуацію на фронті на власну користь

Однак наразі гострий дефіцит артилерійських боєприпасів та систем ППО робить лінію оборони ЗСУ дуже вразливою для атак російських окупантів.

Аналітики припускають, що командування окупаційної армії РФ робить ставку на те, що Україна не зможе чинити постійний опір спробам наступу кремлівських загарбників в умовах зменшення або взагалі припинення допомоги з боку США.

Російські війська на початку 2024 року визначили першочерговим завданням захоплення Авдіївки, паралельно з одночасними, але менш інтенсивними операціями на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, потім сконцентрувалися на Лиманському напрямку, дещо знизивши темп під Авдіївкою, а у березні-квітні 2024 року активізують зусилля із захоплення Часового Яру, — підкреслюють аналітики. Поширити

При цьому в ISW зазначають, що окупаційній російській армії не вистачає ресурсів для проведення більш ніж однієї ефективної наступальної операції.

Втім, зараз окупанти отримали можливість чергувати кілька наступальних зусиль, аби "розтягти" сили України в умовах нестачі української артилерії та протиповітряної оборони.

Ця схема навіть дозволила частині російських підрозділів на менш інтенсивних напрямках відпочивати та відновлюватися, поки українців атакують ті підрозділи, що відпочивали раніше або нещодавно отримали підкріплення.

Пізніше російське командування у будь-який момент може активізувати зусилля на іншому оперативному напрямку, змушуючи Сили оборони України перерозподіляти свої оборонні ресурси на театрі дій і створювати вразливі місця, якими росіяни можуть скористатися.

До того ж йдеться про те, що станом на зараз російські загарбники створюють резерви оперативного та стратегічного рівня, що допоможуть не лише підтримувати поточні наступальні операції в Україні, а й, ймовірно, перейти в анонсований наступ навесні-влітку.