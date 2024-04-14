Аналитики назвали гарантированное условие провала наступления армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали гарантированное условие провала наступления армии РФ в Украине

Потери армии РФ
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Источник:  ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что только при условии военной поддержки со стороны США Украине удастся сдержать наступление оккупационной армии РФ.

Что происходит на фронте и почему помощь со стороны США критически важна для Украины

В ISW подчеркивают, что преступная армия РФ продолжает наступление на трех участках фронта и украинским военным становится все труднее держать оборону из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов и систем ПВО.

Обострение ситуации на восточном фронте подтвердил Главком ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что российские оккупанты проводят масштабные атаки при поддержке бронетехники в направлении Лимана, в районах Бахмута и Покровска на Донетчине.

Враждебному наступлению также способствует сухая жаркая погода.

При этом преступная армия РФ подтягивает на восточный фронт новые резервы, несмотря на многочисленные потери в собственном наступлении.

Усилия России на Лиманском, Покровском направлениях и направлении Временного Яра преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не склоняются ко всем трем в любое. момент времени, — отмечается в отчете аналитиков.

В ISW отмечают, что за счет постоянной военной поддержки со стороны США и партнеров украинским военным в течение двух последних лет после начала развязанной Кремлем войны удавалось отражать наступления оперативного уровня оккупационной армии РФ.

Как армия РФ использует отсутствие помощи Украине от США и изменяет ситуацию на фронте в свою пользу

Однако острый дефицит артиллерийских боеприпасов и систем ПВО делает линию обороны ВСУ очень уязвимой для атак российских оккупантов.

Аналитики предполагают, что командование оккупационной армии РФ делает ставку на то, что Украина не сможет постоянно сопротивляться попыткам наступления кремлевских захватчиков в условиях уменьшения или вообще прекращения помощи со стороны США.

Российские войска в начале 2024 года определили первоочередной задачей захвата Авдеевки, параллельно с одновременными, но менее интенсивными операциями на линии Купянск — Сватово — Кременная, затем сконцентрировались на Лиманском направлении, несколько снизив темп под Авдеевкой, а в марте-апреле 2024 года усилия по захвату Временного Яра, подчеркивают аналитики.

При этом в ISW отмечают, что оккупационной российской армии не хватает ресурсов для проведения более чем одной эффективной наступательной операции.

Впрочем, сейчас оккупанты получили возможность дежурить несколько наступательных усилий, чтобы "растянуть" силы Украины в условиях нехватки украинской артиллерии и противовоздушной обороны.

Эта схема даже позволила части российских подразделений по менее интенсивным направлениям отдыхать и восстанавливаться, пока украинцев атакуют те подразделения, которые отдыхали раньше или недавно получили подкрепление.

Позже российское командование в любой момент может активизировать усилия в другом оперативном направлении, заставляя Силы обороны Украины перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий и создавать уязвимые места, которыми россияне могут воспользоваться.

К тому же речь идет о том, что на сегодняшний день российские захватчики создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые помогут не только поддерживать текущие наступательные операции в Украине, но и, вероятно, перейти в анонсированное наступление весной-летом.

Если Соединенные Штаты не возобновят оказание помощи Украине, а украинским силам и дальше не будет хватать особо важной артиллерии и боеприпасов противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут проводить успешные наступательные операции, делают вывод аналитики ISW.

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