Можлива перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США загрожує Україні ймовірною відмовою у перспективі членства в НАТО.
Головні тези:
- Потенційна перемога Дональда Трампа може призвести до відмови Україні у перспективі членства в НАТО.
- Трамп може примусити Україну до нейтралітету та територіальних поступок перед РФ, загрожуючи безпеці країни.
- Росія вимагає надання Україні статусу нейтральної країни та ліквідацію українських Збройних сил, що ставить під загрозу незалежність України.
- Гарантії безпеки для України стануть ключовим аспектом у будь-яких мирних переговорах, особливо в умовах агресії Росії.
- Можлива стратегія надання Україні членства в НАТО або надання озброєнь у обмін на територіальні поступки також ускладнюється впливом РФ та можливими змінами у владі США.
Яку загрозу перемога Трампа на виборах в США становить для України
Як зазначають журналісти видання, стосовно прагнення домогтись нейтрального статусу для України у червні заявив сенатор Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти.
У матеріалі видання зазначається, що саме Кремль першим висував умови набуття Україною статусу нейтральної країни та ліквідації українських Збройних сил.
Чи може Трамп у разі президентства в США піти на умови Путіна по Україні
Автори публікації зазначають, що в Україні добре розуміють всю небезпеку погодження на умови країни-агресорки.
Підкреслюється, що надання Україні членства в НАТО в умовах окупації Росією частини українських територій також видається дуже складним.
Зразком могла бути Західна Німеччина часів холодної війни, але у такий варіант мало хто вірить.
Між тим в США також чимало прихильників ідеї замість офіційних договірних зобов’язань щодо захисту України надати Києву всі необхідні озброєння.
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