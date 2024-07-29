Можлива перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США загрожує Україні ймовірною відмовою у перспективі членства в НАТО.

Яку загрозу перемога Трампа на виборах в США становить для України

Як зазначають журналісти видання, стосовно прагнення домогтись нейтрального статусу для України у червні заявив сенатор Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти.

Дональд Трамп

Очевидно, що Росія зараз хоче кастрованої України, яка не зможе належним чином захистити себе. Вона досі хоче підкорити Україну. І ми цього не допустимо, - підкреслив з цього приводу радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що саме Кремль першим висував умови набуття Україною статусу нейтральної країни та ліквідації українських Збройних сил.

Вони просили, щоб ми поклали зброю на склади, які вони будуть охороняти. І повного вето на нашу зовнішню політику, - пояснив журналістам видання один з українських високопосадовців стосовно проекту так званої мирної угоди Росії навесні 2022 року. Поширити

Чи може Трамп у разі президентства в США піти на умови Путіна по Україні

Автори публікації зазначають, що в Україні добре розуміють всю небезпеку погодження на умови країни-агресорки.

Найбільшою перешкодою для миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки — хоч це й реально. Справа в тому, що Росія все одно вимагатиме врегулювання, яке передбачало б підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Саме тому гарантії безпеки для України будуть центральними для будь-яких майбутніх мирних переговорів, - зазначається у матеріалі. Поширити

Підкреслюється, що надання Україні членства в НАТО в умовах окупації Росією частини українських територій також видається дуже складним.

Зразком могла бути Західна Німеччина часів холодної війни, але у такий варіант мало хто вірить.

Між тим в США також чимало прихильників ідеї замість офіційних договірних зобов’язань щодо захисту України надати Києву всі необхідні озброєння.