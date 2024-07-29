Аналітики назвали найбільшу небезпеку для України у випадку обрання Трампа президентом США
Категорія
Політика
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Аналітики назвали найбільшу небезпеку для України у випадку обрання Трампа президентом США

Дональд Трамп
Джерело:  The Financial Times

Можлива перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США загрожує Україні ймовірною відмовою у перспективі членства в НАТО. 

Головні тези:

  • Потенційна перемога Дональда Трампа може призвести до відмови Україні у перспективі членства в НАТО.
  • Трамп може примусити Україну до нейтралітету та територіальних поступок перед РФ, загрожуючи безпеці країни.
  • Росія вимагає надання Україні статусу нейтральної країни та ліквідацію українських Збройних сил, що ставить під загрозу незалежність України.
  • Гарантії безпеки для України стануть ключовим аспектом у будь-яких мирних переговорах, особливо в умовах агресії Росії.
  • Можлива стратегія надання Україні членства в НАТО або надання озброєнь у обмін на територіальні поступки також ускладнюється впливом РФ та можливими змінами у владі США.

Яку загрозу перемога Трампа на виборах в США становить для України

Як зазначають журналісти видання, стосовно прагнення домогтись нейтрального статусу для України у червні заявив сенатор Джей Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти.

Трамп може примусити Україну до нейтралітету і територіальних поступок РФ
Дональд Трамп

Очевидно, що Росія зараз хоче кастрованої України, яка не зможе належним чином захистити себе. Вона досі хоче підкорити Україну. І ми цього не допустимо, - підкреслив з цього приводу радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

У матеріалі видання зазначається, що саме Кремль першим висував умови набуття Україною статусу нейтральної країни та ліквідації українських Збройних сил.

Вони просили, щоб ми поклали зброю на склади, які вони будуть охороняти. І повного вето на нашу зовнішню політику, - пояснив журналістам видання один з українських високопосадовців стосовно проекту так званої мирної угоди Росії навесні 2022 року.

Чи може Трамп у разі президентства в США піти на умови Путіна по Україні

Автори публікації зазначають, що в Україні добре розуміють всю небезпеку погодження на умови країни-агресорки.

Найбільшою перешкодою для миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки — хоч це й реально. Справа в тому, що Росія все одно вимагатиме врегулювання, яке передбачало б підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Саме тому гарантії безпеки для України будуть центральними для будь-яких майбутніх мирних переговорів, - зазначається у матеріалі.

Підкреслюється, що надання Україні членства в НАТО в умовах окупації Росією частини українських територій також видається дуже складним.

Зразком могла бути Західна Німеччина часів холодної війни, але у такий варіант мало хто вірить.

Між тим в США також чимало прихильників ідеї замість офіційних договірних зобов’язань щодо захисту України надати Києву всі необхідні озброєння.

Але навіть такий варіант суперечить вимогам Росії щодо кастрованої України. Путін, схоже, чекає на події в Америці. Адміністрація Байдена не погодиться на кастрацію України. Але адміністрація Трампа-Венса може. Поки результати виборів у США залишаються під сумнівом, Путін має всі стимули продовжувати боротьбу, - попереджають автори матеріалу.

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