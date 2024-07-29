Возможная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США грозит Украине возможным отказом в перспективе членства в НАТО.
Главные тезисы
- Потенциальная победа Дональда Трампа может привести к отказу Украине в перспективе членства в НАТО, что угрожает безопасности страны.
- Трамп может принудить Украину к нейтралитету и территориальным уступкам перед РФ, что подвергает независимость Украины риску.
- Гарантии безопасности для Украины станут ключевым аспектом любых мирных переговоров при возможной победе Трампа на выборах в США.
- Победа Трампа может привести к согласию на условия страны-агрессора и потребности урегулирования, что приводит к сложностям в предоставлении Украине членства в НАТО.
- Существует возможность предоставления вооружений вместо официальных договорных обязательств по защите Украины, но это может противоречить требованиям России по кастрированной Украине.
Какую угрозу победа Трампа на выборах в США представляет для Украины
Как отмечают журналисты издания, по поводу стремления добиться нейтрального статуса для Украины в июне заявил сенатор Джей Ди Венс, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты.
В материале издания отмечается, что именно Кремль первым выдвигал условия обретения Украиной статуса нейтральной страны и ликвидации украинских Вооруженных сил.
Может Трамп в случае президентства в США пойти на условия Путина по Украине
Авторы публикации отмечают, что в Украине хорошо понимают опасность согласования на условия страны-агрессорки.
Подчеркивается, что предоставление Украине членства в НАТО в условиях оккупации Россией части украинских территорий также кажется очень сложным.
Образцом могла быть Западная Германия времен холодной войны, но в такой вариант мало кто верит.
Между тем, в США также немало сторонников идеи вместо официальных договорных обязательств по защите Украины предоставить Киеву все необходимые вооружения.
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