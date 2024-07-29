Возможная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США грозит Украине возможным отказом в перспективе членства в НАТО.

Какую угрозу победа Трампа на выборах в США представляет для Украины

Как отмечают журналисты издания, по поводу стремления добиться нейтрального статуса для Украины в июне заявил сенатор Джей Ди Венс, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты.

Дональд Трамп

Очевидно, что Россия сейчас хочет кастрированной Украины, которая не сможет должным образом защитить себя. Она до сих пор хочет покорить Украину. И мы этого не допустим, – подчеркнул по этому поводу советник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Поделиться

В материале издания отмечается, что именно Кремль первым выдвигал условия обретения Украиной статуса нейтральной страны и ликвидации украинских Вооруженных сил.

Они просили, чтобы мы положили оружие на склады, которые они будут охранять. И полного вето на нашу внешнюю политику, - объяснил журналистам издание один из украинских чиновников по проекту так называемого мирного соглашения России весной 2022 года. Поделиться

Может Трамп в случае президентства в США пойти на условия Путина по Украине

Авторы публикации отмечают, что в Украине хорошо понимают опасность согласования на условия страны-агрессорки.

Наибольшим препятствием для мира является не глубокая нежелание Украины идти на территориальные уступки — хоть это и реально. Дело в том, что Россия все равно потребует урегулирования, которое предполагало бы покорение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Именно поэтому гарантии безопасности Украины будут центральными для любых будущих мирных переговоров, - отмечается в материале. Поделиться

Подчеркивается, что предоставление Украине членства в НАТО в условиях оккупации Россией части украинских территорий также кажется очень сложным.

Образцом могла быть Западная Германия времен холодной войны, но в такой вариант мало кто верит.

Между тем, в США также немало сторонников идеи вместо официальных договорных обязательств по защите Украины предоставить Киеву все необходимые вооружения.