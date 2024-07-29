Аналитики назвали наибольшую опасность для Украины в случае избрания Трампа президентом США
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Политика
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Аналитики назвали наибольшую опасность для Украины в случае избрания Трампа президентом США

Дональд Трамп
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Источник:  The Financial Times

Возможная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США грозит Украине возможным отказом в перспективе членства в НАТО.

Главные тезисы

  • Потенциальная победа Дональда Трампа может привести к отказу Украине в перспективе членства в НАТО, что угрожает безопасности страны.
  • Трамп может принудить Украину к нейтралитету и территориальным уступкам перед РФ, что подвергает независимость Украины риску.
  • Гарантии безопасности для Украины станут ключевым аспектом любых мирных переговоров при возможной победе Трампа на выборах в США.
  • Победа Трампа может привести к согласию на условия страны-агрессора и потребности урегулирования, что приводит к сложностям в предоставлении Украине членства в НАТО.
  • Существует возможность предоставления вооружений вместо официальных договорных обязательств по защите Украины, но это может противоречить требованиям России по кастрированной Украине.

Какую угрозу победа Трампа на выборах в США представляет для Украины

Как отмечают журналисты издания, по поводу стремления добиться нейтрального статуса для Украины в июне заявил сенатор Джей Ди Венс, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты.

Трамп может принудить Украину к нейтралитету и территориальным уступкам РФ
Дональд Трамп

Очевидно, что Россия сейчас хочет кастрированной Украины, которая не сможет должным образом защитить себя. Она до сих пор хочет покорить Украину. И мы этого не допустим, – подчеркнул по этому поводу советник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

В материале издания отмечается, что именно Кремль первым выдвигал условия обретения Украиной статуса нейтральной страны и ликвидации украинских Вооруженных сил.

Они просили, чтобы мы положили оружие на склады, которые они будут охранять. И полного вето на нашу внешнюю политику, - объяснил журналистам издание один из украинских чиновников по проекту так называемого мирного соглашения России весной 2022 года.

Может Трамп в случае президентства в США пойти на условия Путина по Украине

Авторы публикации отмечают, что в Украине хорошо понимают опасность согласования на условия страны-агрессорки.

Наибольшим препятствием для мира является не глубокая нежелание Украины идти на территориальные уступки — хоть это и реально. Дело в том, что Россия все равно потребует урегулирования, которое предполагало бы покорение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Именно поэтому гарантии безопасности Украины будут центральными для любых будущих мирных переговоров, - отмечается в материале.

Подчеркивается, что предоставление Украине членства в НАТО в условиях оккупации Россией части украинских территорий также кажется очень сложным.

Образцом могла быть Западная Германия времен холодной войны, но в такой вариант мало кто верит.

Между тем, в США также немало сторонников идеи вместо официальных договорных обязательств по защите Украины предоставить Киеву все необходимые вооружения.

Но даже такой вариант противоречит требованиям России по кастрированной Украине. Путин, похоже, ожидает событий в Америке. Администрация Байдена не согласится с кастрацией Украины. Но администрация Трампа-Венса может. Пока результаты выборов в США остаются под сомнением, у Путина есть все стимулы продолжать борьбу, - предупреждают авторы материала.

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