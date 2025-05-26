Аналітики оцінили ракетні та дронові резерви Росії — до чого готуватися Україні

Британське видання The Economist допускає, що російські атаки проти України з використанням тисячі ударних БпЛА можуть стати реальністю.

Росія зможе атакувати Україну “роєм” з 1000 дронів

Ще рік тому 30 ударних безпілотників, які атакували Україну за одну ніч, вважалися чимось надзвичайним. Зараз Росія застосовує сотні БпЛА, зокрема в ніч на 25 травня було залучено 298 безпілотників (а в ніч на 26 травня — 355 дронів — ред.).

Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атакуючі рої в 1000 одиниць можуть стати реальністю. Поширити

Видання наводить слова українських інженерів, які розбирають і аналізують ворожі ударні БпЛА.

За їхніми словами, новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби — вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету. Інженери розповіли, що нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали.

У записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відео операторам.

Як пише видання, не так давно полювання на безпілотники здебільшого велося мобільними групами з дешевими кулеметами, ракетами з плеча та артилерією ближнього радіусу дії. Поширити

Тепер, за словами офіцера протиповітряної оборони, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрують навколо цих груп. Спочатку вони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім різко підіймаються до 2000-2500 м, коли наближаються до міст. Тому Україна використовує для боротьби з БпЛА гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі, які почали демонструвати хороші результати.

Високопоставлений чиновник у коментарі виданню сказав, що протиповітряна оборона навколо Києва все ще збиває близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5%, що прориваються, завдають серйозної шкоди.

The Economist пише, що Україна все ще має шанси на боротьбу з безпілотниками і крилатими ракетами, "але перспективи проти балістичних загроз є похмурішими".

Зазначається, що у західному світі американська система Patriot має фактичну монополію на балістичну протиракетну оборону. Україна зараз має щонайменше вісім батарей Patriot, хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені і перебувають на ремонті.

Проблема полягає в тому, що Україна з пріоритету для адміністрації Байдена перетворилася на одного з багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа.

Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot і їхні ракети PAC-3, збільшує обсяги виробництва до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше, ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет… Зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3. Поширити

Видання зазначає, що Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням".