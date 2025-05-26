Аналітики оцінили ракетні та дронові резерви Росії — до чого готуватися Україні

Британське видання The Economist допускає, що російські атаки проти України з використанням тисячі ударних БпЛА можуть стати реальністю.
Головні тези:
- Російські атаки проти України з використанням тисяч дронів можуть стати реальністю.
- Росія активно збільшує виробництво безпілотників та резервів ракет, що є загрозою для України.
- Україні доведеться розробити ефективну стратегію виживання, поєднуючи протиповітряну оборону, повітряний напад та стримування.
Росія зможе атакувати Україну “роєм” з 1000 дронів
Ще рік тому 30 ударних безпілотників, які атакували Україну за одну ніч, вважалися чимось надзвичайним. Зараз Росія застосовує сотні БпЛА, зокрема в ніч на 25 травня було залучено 298 безпілотників (а в ніч на 26 травня — 355 дронів — ред.).
Видання наводить слова українських інженерів, які розбирають і аналізують ворожі ударні БпЛА.
За їхніми словами, новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби — вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету. Інженери розповіли, що нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали.
У записці зазначалося, що дрони керуються за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відео операторам.
Тепер, за словами офіцера протиповітряної оборони, полковника Дениса Смажного, БпЛА регулярно маневрують навколо цих груп. Спочатку вони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім різко підіймаються до 2000-2500 м, коли наближаються до міст. Тому Україна використовує для боротьби з БпЛА гелікоптери, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі, які почали демонструвати хороші результати.
Високопоставлений чиновник у коментарі виданню сказав, що протиповітряна оборона навколо Києва все ще збиває близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5%, що прориваються, завдають серйозної шкоди.
The Economist пише, що Україна все ще має шанси на боротьбу з безпілотниками і крилатими ракетами, "але перспективи проти балістичних загроз є похмурішими".
Зазначається, що у західному світі американська система Patriot має фактичну монополію на балістичну протиракетну оборону. Україна зараз має щонайменше вісім батарей Patriot, хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені і перебувають на ремонті.
Проблема полягає в тому, що Україна з пріоритету для адміністрації Байдена перетворилася на одного з багатьох потенційних клієнтів, які конкурують за обмежене виробництво за часів Дональда Трампа.
Видання зазначає, що Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням".
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