Аналитики оценили ракетные и дроновые резервы России — к чему готовиться Украине

Британское издание The Economist допускает, что российские атаки против Украины с использованием тысячи ударных БПЛА могут стать реальностью.
Главные тезисы
- Увеличение производства беспилотников и ракет в России создает угрозу для безопасности Украины.
- Российские атаки с использованием тысяч ударных дронов могут стать реальностью, поэтому Украине необходимо разработать эффективную стратегию защиты.
- Украина применяет вертолеты, истребители и беспилотники-перехватчики для борьбы с беспилотниками, демонстрируя хорошие результаты.
Россия сможет атаковать Украину "роем" из 1000 дронов
Еще год назад 30 ударных беспилотников, атаковавших Украину за одну ночь, считались чем-то чрезвычайным. Сейчас Россия применяет сотни БПЛА, в том числе в ночь на 25 мая было привлечено 298 беспилотников (а в ночь на 26 мая — 355 дронов — ред.).
Издание приводит слова украинских инженеров, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БПЛА.
По их словам, новейшие модели не подвержены влиянию украинской радиоэлектронной борьбы — они больше не полагаются на GPS, подвергающийся глушению, руководствуются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета. Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из разбираемых ими беспилотников.
В записке указывалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени посылают данные о полете и видео операторам.
Теперь, по словам офицера противовоздушной обороны, полковника Дениса Смажного, БПЛА регулярно маневрируют вокруг этих групп. Сначала они летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются к 2000-2500 м, когда приближаются к городам. Поэтому Украина использует для борьбы с БпЛА вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые начали демонстрировать хорошие результаты.
Высокопоставленный чиновник в комментарии изданию сказал, что противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% запускаемых Россией беспилотников. Но прорывающиеся 5% наносят серьезный ущерб.
The Economist пишет, что Украина все еще имеет шансы на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, "но перспективы против баллистических угроз мрачнее".
Отмечается, что в западном мире американская система Patriot имеет фактическую монополию на баллистическую противоракетную оборону. Украина сейчас имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot, хотя в любой момент времени некоторые повреждены и находятся на ремонте.
Проблема состоит в том, что Украина по приоритету для администрации Байдена превратилась в одного из многих потенциальных клиентов, конкурирующих за ограниченное производство во времена Дональда Трампа.
Издание отмечает, что Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет совмещать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием.
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