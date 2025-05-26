Аналитики оценили ракетные и дроновые резервы России — к чему готовиться Украине

Британское издание The Economist допускает, что российские атаки против Украины с использованием тысячи ударных БПЛА могут стать реальностью.

Россия сможет атаковать Украину "роем" из 1000 дронов

Еще год назад 30 ударных беспилотников, атаковавших Украину за одну ночь, считались чем-то чрезвычайным. Сейчас Россия применяет сотни БПЛА, в том числе в ночь на 25 мая было привлечено 298 беспилотников (а в ночь на 26 мая — 355 дронов — ред.).

В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Украинская военная разведка заявляет, что у него есть документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это значит, что атакующие рои в 1000 единиц могут стать реальностью. Поделиться

Издание приводит слова украинских инженеров, которые разбирают и анализируют вражеские ударные БПЛА.

По их словам, новейшие модели не подвержены влиянию украинской радиоэлектронной борьбы — они больше не полагаются на GPS, подвергающийся глушению, руководствуются искусственным интеллектом и используют собственную украинскую сеть интернета и мобильного интернета. Инженеры рассказали, что недавно обнаружили записку внутри одного из разбираемых ими беспилотников.

В записке указывалось, что дроны управляются с помощью ботов в Telegram, которые в режиме реального времени посылают данные о полете и видео операторам.

Как пишет издание, недавно охота на беспилотники в основном велась мобильными группами с дешевыми пулеметами, ракетами с плеча и артиллерией ближнего радиуса действия. Поделиться

Теперь, по словам офицера противовоздушной обороны, полковника Дениса Смажного, БПЛА регулярно маневрируют вокруг этих групп. Сначала они летят низко, чтобы избежать обнаружения, а затем резко поднимаются к 2000-2500 м, когда приближаются к городам. Поэтому Украина использует для борьбы с БпЛА вертолеты, истребители F-16 и беспилотники-перехватчики, которые начали демонстрировать хорошие результаты.

Высокопоставленный чиновник в комментарии изданию сказал, что противовоздушная оборона вокруг Киева все еще сбивает около 95% запускаемых Россией беспилотников. Но прорывающиеся 5% наносят серьезный ущерб.

The Economist пишет, что Украина все еще имеет шансы на борьбу с беспилотниками и крылатыми ракетами, "но перспективы против баллистических угроз мрачнее".

Отмечается, что в западном мире американская система Patriot имеет фактическую монополию на баллистическую противоракетную оборону. Украина сейчас имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot, хотя в любой момент времени некоторые повреждены и находятся на ремонте.

Проблема состоит в том, что Украина по приоритету для администрации Байдена превратилась в одного из многих потенциальных клиентов, конкурирующих за ограниченное производство во времена Дональда Трампа.

Компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и их ракеты PAC-3, увеличивает объемы производства до 650 ракет в год. Но это примерно на 100 меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет… Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуются две ракеты-перехватчики PAC-3. Поделиться

Издание отмечает, что Украине, возможно, придется разработать стратегию выживания, которая будет совмещать противовоздушную оборону с воздушным нападением и сдерживанием.