Армия РФ третью ночь подряд атаковала Украину ракетами и дронами — последствия обстрелов
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ третью ночь подряд атаковала Украину ракетами и дронами — последствия обстрелов

Одесса
Читати українською
Источник:  online.ua

С вечера 25 мая российская армия запустила ударные беспилотники по территории Украины, ближе к утру в воздушном пространстве появились ракеты. В результате атаки есть повреждения в ряде регионов.

Главные тезисы

  • Российская армия третью ночь подряд атакует Украину ракетами и дронами, причиняя повреждения жилым домам, хозяйственным сооружениям и автотранспорту.
  • В результате атаки пострадали Одесская, Киевская и Харьковская области. В Одессе и Хмельницком зафиксированы пожары и разрушения жилья из-за обстрелов.
  • Харьков также пострадал от массированных ударов беспилотников, что привело к возникновению масштабного пожара.

Россия снова атаковала Украину с воздуха: что известно

Как отчитался на утро глава КМВА Тимур Ткаченко, столица третью ночь подряд оказалась под российскими обстрелами.

Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил по Киеву ударными дронами.

В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе. В одном из жилых домов выбиты окна.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки РФ

Сегодня ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домах Одесской области.

В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м кв с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер позже добавил, что во Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики предоставили помощь на месте.

Под вражеской комбинированной атакой БПЛА и крылатых ракет этой ночью оказалась и Киевская область. Там есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако в результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Пострадавших у населения нет.

Последствия атаки РФ в Харькове

Российские оккупанты нанесли массированные удары БПЛА этой ночью также по пригороду Харькова. Там возник масштабный пожар.

Хмельницкая область после атаки РФ

Вторую ночь подряд враг атакует Хмельнитчину. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака, — написал глава ОВА Сергей Тюрин.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. В то же время фиксируют повреждения 18 частных домохозяйств и 4 предприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная атака РФ — сколько дронов сбила ПВО Украины
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Киев — пострадали не менее 15 человек
Подробности масштабной атаки России на Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная атака РФ на Украину — 12 человек погибли, более 60 ранены
Игорь Клименко
Подробности новой атаки РФ на Украину 25 мая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?