Армия РФ третью ночь подряд атаковала Украину ракетами и дронами — последствия обстрелов

С вечера 25 мая российская армия запустила ударные беспилотники по территории Украины, ближе к утру в воздушном пространстве появились ракеты. В результате атаки есть повреждения в ряде регионов.
Главные тезисы
- Российская армия третью ночь подряд атакует Украину ракетами и дронами, причиняя повреждения жилым домам, хозяйственным сооружениям и автотранспорту.
- В результате атаки пострадали Одесская, Киевская и Харьковская области. В Одессе и Хмельницком зафиксированы пожары и разрушения жилья из-за обстрелов.
- Харьков также пострадал от массированных ударов беспилотников, что привело к возникновению масштабного пожара.
Россия снова атаковала Украину с воздуха: что известно
Как отчитался на утро глава КМВА Тимур Ткаченко, столица третью ночь подряд оказалась под российскими обстрелами.
Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил по Киеву ударными дронами.
В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе. В одном из жилых домов выбиты окна.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Сегодня ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домах Одесской области.
Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер позже добавил, что во Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики предоставили помощь на месте.
Под вражеской комбинированной атакой БПЛА и крылатых ракет этой ночью оказалась и Киевская область. Там есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако в результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Пострадавших у населения нет.
Вторую ночь подряд враг атакует Хмельнитчину. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака, — написал глава ОВА Сергей Тюрин.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. В то же время фиксируют повреждения 18 частных домохозяйств и 4 предприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-