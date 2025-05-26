Армия РФ третью ночь подряд атаковала Украину ракетами и дронами — последствия обстрелов

С вечера 25 мая российская армия запустила ударные беспилотники по территории Украины, ближе к утру в воздушном пространстве появились ракеты. В результате атаки есть повреждения в ряде регионов.

Россия снова атаковала Украину с воздуха: что известно

Как отчитался на утро глава КМВА Тимур Ткаченко, столица третью ночь подряд оказалась под российскими обстрелами.

Этой ночью тревога продолжалась 6 часов. Враг бил по Киеву ударными дронами.

В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе. В одном из жилых домов выбиты окна.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки РФ

Сегодня ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домах Одесской области.

В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м кв с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Поделиться

Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер позже добавил, что во Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики предоставили помощь на месте.

Под вражеской комбинированной атакой БПЛА и крылатых ракет этой ночью оказалась и Киевская область. Там есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако в результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Пострадавших у населения нет.

Последствия атаки РФ в Харькове

Российские оккупанты нанесли массированные удары БПЛА этой ночью также по пригороду Харькова. Там возник масштабный пожар. Поделиться

Хмельницкая область после атаки РФ

Вторую ночь подряд враг атакует Хмельнитчину. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака, — написал глава ОВА Сергей Тюрин.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. В то же время фиксируют повреждения 18 частных домохозяйств и 4 предприятий.