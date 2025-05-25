Масштабная атака РФ на Украину — 12 человек погибли, более 60 ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака РФ на Украину — 12 человек погибли, более 60 ранены

Игорь Клименко
Подробности новой атаки РФ на Украину 25 мая
Read in English
Читати українською

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о последствиях новой массированной атаки со стороны России. По его словам, на этот раз во вражеские удары попали сразу 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

Главные тезисы

  • Целью врага стали дома мирных граждан: повреждено более 80 жилых домов.
  • Среди погибших – трое детей из одной семьи на Житомирщине.

Подробности новой атаки РФ на Украину 25 мая

Россияне целились десятками ракет и сотнями дронов в жилье мирных украинцев.

Согласно последним данным, повреждено более 80 жилых домов. Всего вспыхнули 27 пожаров, на 3 локациях до сих пор работают пожарные.

По состоянию на данный момент пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших — трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии. Я постоянно на связи с регионами. Координирую работу наших подразделений.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

По его словам, на всех местах поражения с первых минут работают спасатели ГСЧС и полицейские.

Продолжается разбор завалов, эвакуация людей, происходит фиксация последствий российских военных преступлений, не прекращается помощь потерпевшим.

Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг еще раз показал: его цель — страх и смерть.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили 3 детей в Житомирской области и 4 взрослых в Хмельницкой
ДСНС Украины
Что известно об атаке России на Житомирщину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР атаковали военный поезд армии РФ — видео
ГУР
ГУР показало результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский упрекнул США на фоне новой смертельной атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?