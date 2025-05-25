Масштабная атака РФ на Украину — 12 человек погибли, более 60 ранены

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о последствиях новой массированной атаки со стороны России. По его словам, на этот раз во вражеские удары попали сразу 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.
Главные тезисы
- Целью врага стали дома мирных граждан: повреждено более 80 жилых домов.
- Среди погибших – трое детей из одной семьи на Житомирщине.
Подробности новой атаки РФ на Украину 25 мая
Россияне целились десятками ракет и сотнями дронов в жилье мирных украинцев.
Согласно последним данным, повреждено более 80 жилых домов. Всего вспыхнули 27 пожаров, на 3 локациях до сих пор работают пожарные.
По его словам, на всех местах поражения с первых минут работают спасатели ГСЧС и полицейские.
Продолжается разбор завалов, эвакуация людей, происходит фиксация последствий российских военных преступлений, не прекращается помощь потерпевшим.
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