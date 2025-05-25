Масштабная атака РФ на Украину — 12 человек погибли, более 60 ранены

По состоянию на данный момент пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших — трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии. Я постоянно на связи с регионами. Координирую работу наших подразделений.