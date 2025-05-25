Масштабна атака РФ на Україну — 12 людей загинули, понад 60 поранені

Очільник МВС України Ігор Клименко розповів про наслідки нової масованої атаки з боку Росії. За його словами, цього разу під ворожі удари потрапили одразу 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.
Головні тези:
- Ціллю ворога стали домівки мирних громадян: пошкоджено понад 80 житлових будинків.
- Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині.
Подробиці нової атаки РФ на Україну 25 травня
Росіяни цілилися десятками ракет та сотнями дронів у помешкання мирних українців.
Згідно з останніми даними, пошкоджено понад 80 житлових будинків. Загалом спалахнуло 27 пожеж, на 3 локаціях досі працюють вогнеборці.
За його словами, на всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські.
Триває розбір завалів, евакуація людей, відбувається фіксація наслідки російських воєнних злочинів, не припиняється допомога потерпілим.
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