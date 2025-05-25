Масштабна атака РФ на Україну — 12 людей загинули, понад 60 поранені

Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані. Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів.