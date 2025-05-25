Масштабна атака РФ на Україну — 12 людей загинули, понад 60 поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака РФ на Україну — 12 людей загинули, понад 60 поранені

Ігор Клименко
Подробиці нової атаки РФ на Україну 25 травня
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Очільник МВС України Ігор Клименко розповів про наслідки нової масованої атаки з боку Росії. За його словами, цього разу під ворожі удари потрапили одразу 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. 

Головні тези:

  • Ціллю ворога стали домівки мирних громадян: пошкоджено понад 80 житлових будинків.
  • Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. 

Подробиці нової атаки РФ на Україну 25 травня

Росіяни цілилися десятками ракет та сотнями дронів у помешкання мирних українців.

Згідно з останніми даними, пошкоджено понад 80 житлових будинків. Загалом спалахнуло 27 пожеж, на 3 локаціях досі працюють вогнеборці.

Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані. Я постійно на зв’язку з регіонами. Координую роботу наших підрозділів.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

За його словами, на всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські.

Триває розбір завалів, евакуація людей, відбувається фіксація наслідки російських воєнних злочинів, не припиняється допомога потерпілим.

Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть. Не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе та рідних.

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