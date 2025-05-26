Армія РФ третю ніч поспіль атакувала Україну ракетами і дронами — наслідки обстрілів

Звечора 25 травня російська армія запустила ударні безпілотники по території України, ближче до ранку у повітряному просторі зʼявились ракети. Унаслідок атаки є пошкодження у низці регіонів.
Головні тези:
- Російська армія вчинила серію атак на Україну третю ніч поспіль, використовуючи ракети та безпілотники.
- Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та автотранспорт в Одеській, Київській та Харківській областях.
- В Одесі та Хмельницькому зафіксовані пожежі та руйнування будинків внаслідок ударів ворожих дронів та ракет.
Росія знову атакувала Україну з повітря: що відомо
Як прозвітував на ранок очільник КМВА Тимур Ткаченко, столиця третю ніч поспіль опинилася під російськими обстрілами.
Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив по Києву ударними дронами.
Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Сьогодні вночі внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних будинках Одеської області.
Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, паркан та газовий трубопровід.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пізніше додав, що у Великодолинському внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці.
Під ворожою комбінованою атакою БПЛА та крилатих ракет цієї ночі опинилася і Київська область. Там є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Проте унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед населення немає.
Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака, — написав очільник ОВА Сергій Тюрін.
За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Водночас фіксують пошкодження 18 приватних домогосподарств та 4 підприємств.
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