Армія РФ третю ніч поспіль атакувала Україну ракетами і дронами — наслідки обстрілів

Звечора 25 травня російська армія запустила ударні безпілотники по території України, ближче до ранку у повітряному просторі зʼявились ракети. Унаслідок атаки є пошкодження у низці регіонів.

Росія знову атакувала Україну з повітря: що відомо

Як прозвітував на ранок очільник КМВА Тимур Ткаченко, столиця третю ніч поспіль опинилася під російськими обстрілами.

Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив по Києву ударними дронами.

Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки РФ

Сьогодні вночі внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних будинках Одеської області.

В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м кв з подальшим загорянням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Поширити

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, паркан та газовий трубопровід.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер пізніше додав, що у Великодолинському внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці.

Під ворожою комбінованою атакою БПЛА та крилатих ракет цієї ночі опинилася і Київська область. Там є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Проте унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед населення немає.

Наслідки атаки РФ у Харкові

Російські окупанти завдали масованих ударів БПЛА цієї ночі також по передмістю Харкова. Там виникла масштабна пожежа. Поширити

Хмельниччина після атаки РФ

Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Цієї ночі знову відбувається комбінована ворожа атака, — написав очільник ОВА Сергій Тюрін.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Водночас фіксують пошкодження 18 приватних домогосподарств та 4 підприємств.