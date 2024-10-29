За інформацією аналітиків інформаційного порталу Top Lead, країни ЄС продовжують купувати паливо в країни-агресорки Росії і допомогли Кремлю профінансувати злочинну війну проти України на півтора роки вперед.

Що відомо про доходи Росії від продажу палива до ЄС

Зазначається, що після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну країни ЄС хоч і почали скорочувати залежність від російських енергоносіїв, однак продовжують закупати його.

Так, станом на 19 жовтня 2024 року загальна сума витрачених країнами ЄС коштів на купівлю російського палива становить 204 млрд доларів.

При цьому щоденні витрати країни-агресорки на війну проти України складають 36,6 млн євро.

Продаж російської нафти

Найбільше на купівлю російського палива витратила Німеччина, перевівши Росії загалом 28,7 млрд євро, або профінансувавши 79 днів ведення злочинної війни проти України.

За нею йде Італія, яка витратила на закупівлю російських енергоносіїв 19,3 млрд євро, оплативши таким чином 53 дні злочинної війни.

На третьому місті знаходяться Нідерланди, які сплатили за російські енергоносії 18,8 млрд євро, оплативши таким чином злочинну війну проти Росії проти України ще на 53 дні.

До ТОП-5 також увійшли такі країни, як Угорщина і Франція, які виплатили Росії 17,5 і 15,8 мільярда євро відповідно, сплативши 48 і 44 дні війни.

Крім того, в десятці опинилися:

Бельгія — 41 день;

Словаччина — 32;

Греція — 31;

Польща — 30;

Іспанія — 29.

Скільки Росія заробила на продажу енергоносіїв до ЄС у минулому році

За інформацією журналістів видання Рolitico, протягом 2023 року Росія заробила на продажу енергоносіїв до країн ЄС мільярд євро.

Проста лазівка в забороні ЄС на російську нафту дозволила московському паливу надходити в блок через іноземні нафтопереробні заводи.

У 2023 році ЄС купив приблизно 35 млн барелів рафінованого палива — переважно дизельного — принаймні частково з Росії, згідно з аналізом неурядової організації Global Witness. Ці закупівлі були дозволені через велику і тепер добре відому лазівку: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати московську сиру нафту, доки її спочатку перероблять на паливо в інших місцях, — зазначається у матеріалі видання. Поширити