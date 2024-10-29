Аналітики оприлюднили доходи Росії від продажу палива до ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Аналітики оприлюднили доходи Росії від продажу палива до ЄС

Нафтопровід
Read in English
Джерело:  online.ua

За інформацією аналітиків інформаційного порталу Top Lead, країни ЄС продовжують купувати паливо в країни-агресорки Росії і допомогли Кремлю профінансувати злочинну війну проти України на півтора роки вперед. 

Головні тези:

  • Країни ЄС продовжують купувати паливо від Росії, допомагаючи Кремлю фінансувати війну проти України.
  • Загальна сума витрат країн ЄС на російське паливо становить 204 млрд доларів, що сприяє подальшій економічній підтримці Росії.
  • Німеччина, Італія та Нідерланди серед лідерів за обсягами закупівель російського палива, витративши кожна значні суми грошей.
  • Протягом 2023 року Росія заробила мільярд євро на продажу палива до країн ЄС, використовуючи лазівку в обхід заборон на імпорт російської нафти.
  • Подальші обороти палива між Росією та країнами ЄС викликають підвищену увагу щодо питань безпеки та економічної стійкості регіону.

Що відомо про доходи Росії від продажу палива до ЄС

Зазначається, що після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну країни ЄС хоч і почали скорочувати залежність від російських енергоносіїв, однак продовжують закупати його.

Так, станом на 19 жовтня 2024 року загальна сума витрачених країнами ЄС коштів на купівлю російського палива становить 204 млрд доларів.

При цьому щоденні витрати країни-агресорки на війну проти України складають 36,6 млн євро.

ЄС після початку війни РФ проти України закупив російських енергоносіїв на 204 млрд євро
Продаж російської нафти

Найбільше на купівлю російського палива витратила Німеччина, перевівши Росії загалом 28,7 млрд євро, або профінансувавши 79 днів ведення злочинної війни проти України.

За нею йде Італія, яка витратила на закупівлю російських енергоносіїв 19,3 млрд євро, оплативши таким чином 53 дні злочинної війни.

На третьому місті знаходяться Нідерланди, які сплатили за російські енергоносії 18,8 млрд євро, оплативши таким чином злочинну війну проти Росії проти України ще на 53 дні.

До ТОП-5 також увійшли такі країни, як Угорщина і Франція, які виплатили Росії 17,5 і 15,8 мільярда євро відповідно, сплативши 48 і 44 дні війни.

Крім того, в десятці опинилися:

  • Бельгія — 41 день;

  • Словаччина — 32;

  • Греція — 31;

  • Польща — 30;

  • Іспанія — 29.

Скільки Росія заробила на продажу енергоносіїв до ЄС у минулому році

За інформацією журналістів видання Рolitico, протягом 2023 року Росія заробила на продажу енергоносіїв до країн ЄС мільярд євро.

Проста лазівка в забороні ЄС на російську нафту дозволила московському паливу надходити в блок через іноземні нафтопереробні заводи.

У 2023 році ЄС купив приблизно 35 млн барелів рафінованого палива — переважно дизельного — принаймні частково з Росії, згідно з аналізом неурядової організації Global Witness. Ці закупівлі були дозволені через велику і тепер добре відому лазівку: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати московську сиру нафту, доки її спочатку перероблять на паливо в інших місцях, — зазначається у матеріалі видання.

Сума в 1 мільярд євро, що еквівалентно вартості близько 60 тис безпілотників іранського виробництва Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції не завадили Росії збільшити власний тіньовий флот для перевезення нафти
Тіньовий флот РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Тіньовий нафтовий флот РФ вже спричинив розливи нафти по всьому світу
Тіньовий флот РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Конгрес США вимагає посилити санкції проти нафтосервісної галузі РФ
Конгрес США вимагає посилити санкції проти нафтосервісної галузі РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?