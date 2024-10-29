По информации аналитиков информационного портала Top Lead, страны ЕС продолжают покупать топливо у страны-агрессорки России и помогли Кремлю профинансировать преступную войну против Украины на полтора года вперед.

Что известно о доходах России от продаж топлива в ЕС

Отмечается, что после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину страны ЕС хоть и начали сокращать зависимость от российских энергоносителей, однако продолжают его закупать.

Так, по состоянию на 19 октября 2024 года общая сумма израсходованных странами ЕС средств на покупку российского топлива составляет 204 млрд долларов.

При этом ежедневные расходы страны-агрессорки на войну против Украины составляют 36,6 млн. евро.

Продажа российской нефти

Больше всего на покупку российского топлива потратила Германия, переведя России в общей сложности 28,7 млрд евро или профинансировав 79 дней ведения преступной войны против Украины.

За ней следует Италия, которая потратила на закупку российских энергоносителей 19,3 млрд евро, оплатив таким образом 53 дня преступной войны.

На третьем городе находятся Нидерланды, уплатившие за российские энергоносители 18,8 млрд евро, оплатив таким образом преступную войну против России против Украины еще на 53 дня.

В ТОП-5 также вошли такие страны, как Венгрия и Франция, выплатившие России 17,5 и 15,8 миллиарда евро соответственно, оплатив 48 и 44 дня войны.

Кроме того, в десятке оказались:

Бельгия - 41 день;

Словакия - 32;

Греция - 31;

Польша - 30;

Испания - 29.

Сколько Россия заработала на продаже энергоносителей в ЕС в прошлом году

По информации журналистов издания Рolitico, в течение 2023 года Россия заработала на продаже энергоносителей в страны ЕС миллиард евро.

Простая лазейка в запрете ЕС на российскую нефть позволила московскому топливу поступать в блок через иностранные нефтеперерабатывающие заводы.

В 2023 году ЕС купил примерно 35 млн баррелей рафинированного топлива — преимущественно дизельного — по крайней мере, частично из России, согласно анализу неправительственной организации Global Witness. Эти закупки были разрешены из-за большой и теперь хорошо известной лазейки: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать московскую сырую нефть, пока ее сначала переработают на топливо в других местах, — отмечается в материале издания. Поделиться