По информации аналитиков информационного портала Top Lead, страны ЕС продолжают покупать топливо у страны-агрессорки России и помогли Кремлю профинансировать преступную войну против Украины на полтора года вперед.
Главные тезисы
- Страны ЕС продолжают покупать топливо у России, помогая Кремлю финансировать войну против Украины на полтора года вперед.
- Общая сумма стран ЕС на покупку российского топлива достигла 204 млрд долларов.
- Германия является крупнейшим покупателем российского топлива в ЕС, потратив 28,7 млрд евро в общей сложности.
- В 2023 году Россия заработала на продаже топлива в страны ЕС 1 млрд евро, в частности за счет лазейки в запрете на российскую нефть.
- Анализ показывает, что ЕС продолжает приобретать российское топливо через переработку в других странах, несмотря на ограничения.
Что известно о доходах России от продаж топлива в ЕС
Отмечается, что после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину страны ЕС хоть и начали сокращать зависимость от российских энергоносителей, однако продолжают его закупать.
Так, по состоянию на 19 октября 2024 года общая сумма израсходованных странами ЕС средств на покупку российского топлива составляет 204 млрд долларов.
При этом ежедневные расходы страны-агрессорки на войну против Украины составляют 36,6 млн. евро.
Больше всего на покупку российского топлива потратила Германия, переведя России в общей сложности 28,7 млрд евро или профинансировав 79 дней ведения преступной войны против Украины.
За ней следует Италия, которая потратила на закупку российских энергоносителей 19,3 млрд евро, оплатив таким образом 53 дня преступной войны.
На третьем городе находятся Нидерланды, уплатившие за российские энергоносители 18,8 млрд евро, оплатив таким образом преступную войну против России против Украины еще на 53 дня.
В ТОП-5 также вошли такие страны, как Венгрия и Франция, выплатившие России 17,5 и 15,8 миллиарда евро соответственно, оплатив 48 и 44 дня войны.
Кроме того, в десятке оказались:
Бельгия - 41 день;
Словакия - 32;
Греция - 31;
Польша - 30;
Испания - 29.
Сколько Россия заработала на продаже энергоносителей в ЕС в прошлом году
По информации журналистов издания Рolitico, в течение 2023 года Россия заработала на продаже энергоносителей в страны ЕС миллиард евро.
Простая лазейка в запрете ЕС на российскую нефть позволила московскому топливу поступать в блок через иностранные нефтеперерабатывающие заводы.
Сумма в 1 миллиард евро эквивалентна стоимости около 60 тыс. беспилотников иранского производства Shahed, которые Москва часто использует для бомбардировки украинских городов.
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