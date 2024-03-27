Аналітики пояснили, для чого Росія насправді формує нові військові резерви

Росія формує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні, але ці з'єднання не зможуть виконувати масштабні наступи.

Росія формує резерви не для нового наступу

Як зазначається у звіті ISW, що російські військові почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що 44-й армійський корпус ЛВО розпочав набір у Лузі Ленінградської області.

Відомство нагадало, що раніше Кремль залучав новостворені підрозділи для проведення операцій в Україні. Там додали, що потреба Росії продовжувати операції в Україні перешкоджає її ширшим зусиллям з формування регулярних Збройних сил. Це відповідає давній оцінці Інституту вивчення війни щодо поточних російських військових реформ.

За даними ISW, Росія формує резерви, здатні підтримувати поточні операції в Україні. Однак такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році, — йдеться у звіті. Поширити

Що відомо про ймовірність нового наступу армії РФ в Україні

Полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант спрогнозував, що у жовтні або листопаді цього року окупаційна армія РФ може почати новий наступ в Україні.

Грант зазначив, що наразі російським окупантам не вистачає ні техніки, ні боєприпасів, ні людського ресурсу для досягнення прориву лінії оборони українських військових.

Колишній британський військовий попередив, що Україна має використати час, який є у наявності для подолання політичних проблем та посилення власної оборони.