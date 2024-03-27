Аналитики объяснили, для чего Россия действительно формирует новые военные резервы

Россия формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине, но эти соединения не могут выполнять масштабные наступления.

Россия формирует резервы не для нового наступления

Как отмечается в отчете ISW, российские военные начали набор личного состава для подразделений недавно воспроизведенного Ленинградского военного округа (ЛВО).

Министерство обороны Великобритании сообщило, что 44-й армейский корпус ЛВО приступил к набору в Луге Ленинградской области.

Ведомство напомнило, что ранее Кремль привлекал вновь созданные подразделения для проведения операций в Украине. Там добавили, что потребность России продолжать операции в Украине препятствует ее более широким усилиям по формированию регулярных вооруженных сил. Это соответствует давней оценке Института изучения войны по текущим российским военным реформам.

По данным ISW Россия формирует резервы, способные поддерживать текущие операции в Украине. Однако такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченное крупномасштабное соединение для наступления в 2024 году, говорится в отчете. Поделиться

Что известно о вероятности нового наступления армии РФ в Украине

Полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант спрогнозировал, что в октябре или ноябре этого года оккупационная армия РФ может начать новое наступление в Украине.

Грант отметил, что российским оккупантам не хватает ни техники, ни боеприпасов, ни человеческого ресурса для достижения прорыва линии обороны украинских военных.

Бывший британский военный предупредил, что Украина должна использовать время, которое есть в наличии для преодоления политических проблем и усиления собственной обороны.