Аналітики попереджають про нову тактику наступу російської армії на Харківщині

Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнилися за останні 24 години. На думку аналітиків, армія РФ надає перевагу створенню "буферної зони" в районі міжнародного кордону, а не більш глибокому проникненню на Харківщину.
Армія РФ прагне створити “буферну зону” у Харківській області
Темп російського наступу на півночі Харківщини сповільнився за останню добу. Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян у живій силі. Окупанти планують об'єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
ISW підтвердив, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.
Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується.
Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська використовують нову тактику в цьому напрямку — невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.
Кадри з безпілотника, зняті нібито у Вовчанську, показують, що російська піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що підтверджує ці повідомлення.
Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу "Штурм-З", поскаржився, що кадри з невеликими російськими штурмовими групами свідчать про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що зростання російських втрат на цьому напрямку призводить до зниження загального темпу наступальних операцій.
Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником втрат.
ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня.
Що відомо про втрати армії РФ у боях на Харківщині
Бійці Третьої штурмової бригади займають оборонні рубежі у прикордонних районах на Харківщині та відбивають численні атаки окупаційної армії РФ.
Зазначається, що силами 3 ОШБр було знищено ворожу САУ “Нона” та близько роти російських загарбників.
Протягом тижня боїв окупаційна армія РФ втратила 189 солдатів вбитими та ще 43 — пораненими.
На металобрухт перетворено установку 2С9 "Нона", якою окупанти підтримували наступ своєї піхоти, а також ворожий БМП-2, БТР, танк і спецтехніку, — йдеться у повідомленні 3 ОШБр.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-