Аналитики предупреждают о новой тактике наступления российской армии на Харьковщине

Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, похоже, замедлились за последние 24 часа. По мнению аналитиков, армия РФ предпочитает создание "буферной зоны" в районе международной границы, а не более глубокое проникновение на Харьковщину.

Армия РФ стремится создать "буферную зону" в Харьковской области

Темп российского наступления на севере Харьковщины замедлился за последние сутки. Вероятно, это произошло из-за новой тактики военных и больших потерь россиян в живой силе. Оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW подтвердил, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны" в районе границы, а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.

Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что по их мнению ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска используют новую тактику в этом направлении — небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную группу.

Карта текущих боевых действий в Харьковской области

Кадры с беспилотника, снятые в Волчанске, показывают, что российская пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что подтверждает эти сообщения.

Военные аналитики считают, что использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении. Поделиться

Один российский военный комментатор, ранее служивший инструктором подразделения "Штурм-З", посетовал, что кадры с небольшими российскими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь в этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных операций.

Начальник Генерального штаба Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что российские войска потеряли до 1 740 солдат в этом направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем потерь.

ISW не может подтвердить эту цифру, но вероятный уровень потерь соответствует общему замедлению наблюдавшихся 14 мая темпов наступления.

Если темпы российских операций останутся относительно низкими, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем объединения группировок в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области, как оценивал ISW ранее. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в боях на Харьковщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады занимают оборонительные рубежи в приграничных районах Харьковщины и отбивают многочисленные атаки оккупационной армии РФ.

Отмечается, что силами 3 ОШБр была уничтожена вражеская САУ "Нона" и около роты российских захватчиков.

В течение недели боев оккупационная армия РФ потеряла 189 солдат убитыми и еще 43 ранеными.