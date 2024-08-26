Наукові співробітники Університету Могадішо у Сомалі Аф’яр Елмі та Юсуф Хассан попереджають про наміри Ефіопії почати війну проти Сомалі.
Головні тези:
- Ефіопія намагається розв'язати війну проти Сомалі, що може призвести до масштабного конфлікту в регіоні.
- Наміри Ефіопії викликали реакцію міжнародних організацій та країн, які підтримали позицію Сомалі у конфлікті.
- Війна між Ефіопією та Сомалі може призвести до загрози для не лише обох країн, але й регіону в цілому, враховуючи глобальну та регіональну геополітичну ситуацію.
- Залучення більш широкого кола держав до конфлікту може призвести до катастрофічних наслідків для Червоного моря та міжнародних відносин в регіоні.
- Стабільність Червоного моря має важливе значення для безпеки та торгівлі міжнародними маршрутами, тому вирішення конфлікту стає питанням глобального значення.
Що відомо про наміри Ефіопії розв’язати війну проти Сомалі і як це може вплинути на світ
Вони заявляють, що чинний лідер Ефіопії нібито прагне забезпечити своїй країні вихід до океану.
Науковці пояснюють, що протягом останніх кількох десятиліть Сомалі перебуває у стані напіврозпаду і є найслабшою з п'яти прибережних країн, які межують з Ефіопією.
1 січня Ефіопія підписала меморандум про взаєморозуміння з президентом самопроголошеної республіки Сомаліленд, яка контролює північний захід Сомалі.
Визнання Сомаліленду дозволить Ефіопії отримати контроль над 20-кілометровою ділянкою морського узбережжя в Аденській затоці.
За їх словами, ООН, Африканський Союз, США та ЄС підтримали позицію Сомалі.
Проте, на думку сомалійців, правитель Ефіопії не відмовився від своїх планів.
Науковці з Сомалі скаржаться, що в червні Ефіопія двічі направляла свої війська до кордонів Сомалі, а в липні влада країни перехопила партію зброї, які з Ефіопії надіслали антиурядовим силам.
Наразі влада Сомалі намагається отримати підтримку Єгипту та Туреччини.
Однак науковці попереджають, в регіоні продовжує діяти “бомба сповільненої дії”.
Чим може загрожувати війна між Ефіопією та Сомалі
Вони запевняють, що війна стане катастрофою не тільки для Сомалі, яка досить приходить до тями після громадянської війни, але й самій Ефіопії, яка вже втягнута у кілька збройних конфліктів в межах власних кордонів.
Науковці вважають, що розв’язання війни залучить до участі у ній держави Червоного моря, зокрема, Саудівську Аравію, Єгипет.
Зважаючи на те, що США, Китай і деякі європейські країни вже мають свої військові бази на берегах Червоного моря, а Туреччина, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та Росія претендують на це, регіон "може швидко стати небезпечним полем бою для глобальних і регіональних держав"
Разом з тим Червоне море є життєво важливим для міжнародної торгівлі та безпеки, адже тут проходить основний маршрут з Азії до Європи та Америки.
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