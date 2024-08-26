Наукові співробітники Університету Могадішо у Сомалі Аф’яр Елмі та Юсуф Хассан попереджають про наміри Ефіопії почати війну проти Сомалі.

Що відомо про наміри Ефіопії розв’язати війну проти Сомалі і як це може вплинути на світ

Біда точно прийшла. Завдяки експансіоністським амбіціям і безрозсудним планам прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Африканський Ріг стоїть на порозі війни, яка може поставити під загрозу регіон і зачепити наслідками решту світу. Це треба зупинити, поки не пізно, - попереджають науковці з Сомалі. Поширити

Вони заявляють, що чинний лідер Ефіопії нібито прагне забезпечити своїй країні вихід до океану.

Науковці пояснюють, що протягом останніх кількох десятиліть Сомалі перебуває у стані напіврозпаду і є найслабшою з п'яти прибережних країн, які межують з Ефіопією.

1 січня Ефіопія підписала меморандум про взаєморозуміння з президентом самопроголошеної республіки Сомаліленд, яка контролює північний захід Сомалі.

Визнання Сомаліленду дозволить Ефіопії отримати контроль над 20-кілометровою ділянкою морського узбережжя в Аденській затоці.

Армія Ефіопії

Це було явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сомалі. Сомалі негайно відхилила меморандум і розпочала дипломатичний наступ, пояснивши державам регіону та міжнародним державам, що Ефіопія прагне встановити контроль над територією Сомалі незаконними засобами, - зазначають автори матеріалу. Поширити

За їх словами, ООН, Африканський Союз, США та ЄС підтримали позицію Сомалі.

Проте, на думку сомалійців, правитель Ефіопії не відмовився від своїх планів.

Схоже, він вірить, що зараз правильний момент для здійснення свого плану, оскільки Сомалі бореться з екстремістськими повстанцями, а американський уряд відволікається на вибори та втягується в конфлікти на Близькому Сході та в Європі. Ще одним фактором є можлива перемога Дональда Трампа, який, мабуть, сподівається, що пан Абій підтримає або байдуже поставиться до його дій, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

Науковці з Сомалі скаржаться, що в червні Ефіопія двічі направляла свої війська до кордонів Сомалі, а в липні влада країни перехопила партію зброї, які з Ефіопії надіслали антиурядовим силам.

Наразі влада Сомалі намагається отримати підтримку Єгипту та Туреччини.

Однак науковці попереджають, в регіоні продовжує діяти “бомба сповільненої дії”.

Чим може загрожувати війна між Ефіопією та Сомалі

Вони запевняють, що війна стане катастрофою не тільки для Сомалі, яка досить приходить до тями після громадянської війни, але й самій Ефіопії, яка вже втягнута у кілька збройних конфліктів в межах власних кордонів.

Науковці вважають, що розв’язання війни залучить до участі у ній держави Червоного моря, зокрема, Саудівську Аравію, Єгипет.

Зважаючи на те, що США, Китай і деякі європейські країни вже мають свої військові бази на берегах Червоного моря, а Туреччина, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та Росія претендують на це, регіон "може швидко стати небезпечним полем бою для глобальних і регіональних держав"