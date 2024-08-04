Кулеба знову здійснить візит до Африки. Які країни відвідає

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 серпня розпочинає своє четверте африканське турне.

Які країни відвідає Кулеба під час африканського турне

Як зазначається, це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме з 4 по 8 серпня.

Зокрема Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. Головними теми буде розвиток двосторонніх відносин, також участь африканських держав у відновлення справедливого миру для України.

У Малаві акцент переговорів буде зроблено на продовольчій безпеці: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine". У Замбії — двосторонні відносини та співпраця в рамках міжнародних організацій. Поширити

Також у Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.

Що цьому передувало

У січні 2022 року була схвалена Африканська стратегія України. В її межах були суттєво активізовані контакти з країнами Африки по лінії Президента України, МЗС та парламентської дипломатії.

Україна хоче залучитися більшою підтримкою африканських країн та доєднати їх до формули миру.

Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року, друге — у травні 2023 року.