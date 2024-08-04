Кулеба знову здійснить візит до Африки. Які країни відвідає
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба знову здійснить візит до Африки. Які країни відвідає

МЗС України
Кулеба знову здійснить візит до Африки. Які країни відвідає

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 серпня розпочинає своє четверте африканське турне.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій у рамках свого четвертого африканського турне.
  • Під час туру Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами.
  • Основними темами обговорень буде розвиток двосторонніх відносин та участь африканських держав у відновленні миру для України.
  • У Малаві акцент буде зроблено на продовольчій безпеці, у Замбії — на двосторонніх відносинах та співпраці, а в Маврикії — на залученні інвестицій.

Які країни відвідає Кулеба під час африканського турне

Як зазначається, це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме з 4 по 8 серпня.

Зокрема Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.

Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. Головними теми буде розвиток двосторонніх відносин, також участь африканських держав у відновлення справедливого миру для України.

У Малаві акцент переговорів буде зроблено на продовольчій безпеці: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма "Grain From Ukraine". У Замбії — двосторонні відносини та співпраця в рамках міжнародних організацій.

Також у Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.

Що цьому передувало

У січні 2022 року була схвалена Африканська стратегія України. В її межах були суттєво активізовані контакти з країнами Африки по лінії Президента України, МЗС та парламентської дипломатії.

Україна хоче залучитися більшою підтримкою африканських країн та доєднати їх до формули миру.

Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року, друге — у травні 2023 року.

Третє африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулось улітку 2023 року, він відвідав Екваторіальну Гвінею і Ліберію.

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