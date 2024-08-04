Кулеба знову здійснить візит до Африки. Які країни відвідає

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 серпня розпочинає своє четверте африканське турне.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій у рамках свого четвертого африканського турне.
- Під час туру Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами.
- Основними темами обговорень буде розвиток двосторонніх відносин та участь африканських держав у відновленні миру для України.
- У Малаві акцент буде зроблено на продовольчій безпеці, у Замбії — на двосторонніх відносинах та співпраці, а в Маврикії — на залученні інвестицій.
Які країни відвідає Кулеба під час африканського турне
Як зазначається, це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме з 4 по 8 серпня.
Зокрема Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії.
Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. Головними теми буде розвиток двосторонніх відносин, також участь африканських держав у відновлення справедливого миру для України.
Також у Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України.
Що цьому передувало
У січні 2022 року була схвалена Африканська стратегія України. В її межах були суттєво активізовані контакти з країнами Африки по лінії Президента України, МЗС та парламентської дипломатії.
Україна хоче залучитися більшою підтримкою африканських країн та доєднати їх до формули миру.
Перше африканське турне глави МЗС України відбулося в жовтні 2022 року, друге — у травні 2023 року.
Третє африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відбулось улітку 2023 року, він відвідав Екваторіальну Гвінею і Ліберію.
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