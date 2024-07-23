Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув з візитом до Китаю для зустрічі з очільником МЗС КНР Ваном І.

Що відомо про переговори Кулеби з главою МЗС Китаю

Попереду розлогі, докладні, предметні переговори з китайським колегою Ван І щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями, - зазначив Кулеба. Поширити

Він підкреслив, що сторони також планують обговорити двосторонні відносини між країнами.

На думку Кулеби, Пекін має переглянути відносини з Україною крізь призму тратегічних відносин з Європою, оскільки Україна вже розпочала переговори щодо вступу до ЄС.

Кулеба також зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.

Що кажуть в МЗС Китаю

За словами представниці МЗС КНР Мао Нін, під час зустрічі з главою української дипломатії планується обговорити двосторонні відносини між країнами та шляхи врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.

Під час візиту міністра закордонних справ України Кулеби до Китаю міністр закордонних справ Ван І проведе з ним переговори, в ході яких обміняється думками щодо реалізації консенсусу між главами держав, просування китайсько-української співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес для обох сторін, - підкреслила Мао Нін. Поширити

Китайський дипломат також додала, що стосовно розв’язаної Росією злочинної війни Пекін завжди виступав за врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

За словами представниці МЗС, Китай продовжить стояти "на стороні миру та діалогу", а також підтримуватиме міжнардне співтовариство у спільній роботі з пошуку практичного та здійсненного політичного рішення "кризи".