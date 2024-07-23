Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув з візитом до Китаю для зустрічі з очільником МЗС КНР Ваном І.
Головні тези:
- Переговори між Дмитром Кулебою та главою МЗС Китаю спрямовані на пошук шляхів до справедливого миру та вирішення конфлікту.
- Україна та Китай обговорюють двосторонні відносини та способи врегулювання розв’язаної Росією війни через діалог та обмін позиціями.
- Перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку війни Росії проти України свідчить про важливість та серйозність переговорів.
- МЗС Китаю підтримує врегулювання ситуації конфлікту через діалог та мирні засоби, ставлячи на перше місце мир та співпрацю.
- Головним завданням переговорів є просування співпраці між Китаєм та Україною та шукання практичного політичного рішення кризи.
Що відомо про переговори Кулеби з главою МЗС Китаю
Він підкреслив, що сторони також планують обговорити двосторонні відносини між країнами.
На думку Кулеби, Пекін має переглянути відносини з Україною крізь призму тратегічних відносин з Європою, оскільки Україна вже розпочала переговори щодо вступу до ЄС.
Кулеба також зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Також це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.
Що кажуть в МЗС Китаю
За словами представниці МЗС КНР Мао Нін, під час зустрічі з главою української дипломатії планується обговорити двосторонні відносини між країнами та шляхи врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.
Китайський дипломат також додала, що стосовно розв’язаної Росією злочинної війни Пекін завжди виступав за врегулювання конфлікту шляхом переговорів.
За словами представниці МЗС, Китай продовжить стояти "на стороні миру та діалогу", а також підтримуватиме міжнардне співтовариство у спільній роботі з пошуку практичного та здійсненного політичного рішення "кризи".
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