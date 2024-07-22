Глава МЗС Кулеба здійснить візит до Китаю. Які теми обговорюватимуть

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю. Його метою є проведення переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру на тлі російської агресії.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ України проведе візит до Китаю для обговорення двосторонніх відносин та пошуку шляхів припинення російської агресії.
- Предметом переговорів стане пошук можливих шляхів досягнення сталого і справедливого миру в умовах війни в Україні.
- Китай не засуджував дії Росії проти України, що викликало критику і підозри в співпраці з Москвою у постачанні продукції подвійного призначення.
- Міжнародні реакції на дії Китаю у питанні війни в Україні включають різні позиції, від засудження до відкритої критики та вимог до санкцій.
- Візит МЗС до Китаю є важливим в контексті міжнародних зусиль у вирішенні конфлікту в Україні та досягнення стабільності й миру в регіоні.
Кулеба їде до Китаю
Зазначається, що 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.
Відомо, що у ході зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.
Позиція КНР у війні Росії проти України
Нагадаємо, напередодні лідер КНР Сі Цзіньпін рішуче виступив проти критики Пекіна за тісні відносини з Росією під час війни в Україні.
Варто зауважити, що від початку війни в Україні Китай не засудив Росію і не запровадив санкції. Водночас Пекін зміцнив співпрацю з Москвою і почав продавати Кремлю ключові технології та продукцію подвійного призначення.
Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Китай постачає Росії продукцію подвійного призначення, необхідну для виробництва зброї.
Пізніше дії Китаю розкритикував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив на питанні постачання продукції подвійного призначення російській оборонній промисловості.
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