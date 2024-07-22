Глава МИД Кулеба совершит визит в Китай. Какие темы будут обсуждаться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай. Его целью является проведение переговоров по двусторонним отношениям и путям справедливого мира на фоне российской агрессии.

Кулеба едет в Китай

Отмечается, что 23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван.

Известно, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями по поводу актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира, говорится в сообщении. Поделиться

Позиция КНР в войне России против Украины

Напомним, накануне лидер КНР Си Цзиньпин решительно выступил против критики Пекина за тесные отношения с Россией во время войны в Украине.

Следует отметить, что с начала войны в Украине Китай не осудил Россию и не ввел санкции. В то же время, Пекин укрепил сотрудничество с Москвой и начал продавать Кремлю ключевые технологии и продукцию двойного назначения.

Недавно вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Китай поставляет России продукцию двойного назначения, необходимую для производства оружия.

Позже действия Китая подверг критике госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил вопрос поставки продукции двойного назначения российской оборонной промышленности.