Глава МИД Кулеба совершит визит в Китай. Какие темы будут обсуждаться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай. Его целью является проведение переговоров по двусторонним отношениям и путям справедливого мира на фоне российской агрессии.
Главные тезисы
- Визит МИД Украины в Китай направлен на переговоры по установлению двусторонних отношений и поиска путей прекращения российской агрессии.
- В рамках встречи стороны обсудят актуальное состояние и перспективы развития отношений между Украиной и Китаем.
- Международные реакции на отношения Китая с Россией в контексте войны в Украине охватывают широкий спектр позиций, от приговора до открытой критики и требований к санкциям.
- Позиция Китая по отношению к России вызывает критику и подозрения в сотрудничестве в поставках продукции двойного назначения для российской оборонной промышленности.
- Визит МИД в Китай играет важную роль в международных усилиях по разрешению конфликта в Украине и достижению стабильности в регионе.
Кулеба едет в Китай
Отмечается, что 23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван.
Известно, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями по поводу актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.
Позиция КНР в войне России против Украины
Напомним, накануне лидер КНР Си Цзиньпин решительно выступил против критики Пекина за тесные отношения с Россией во время войны в Украине.
Следует отметить, что с начала войны в Украине Китай не осудил Россию и не ввел санкции. В то же время, Пекин укрепил сотрудничество с Москвой и начал продавать Кремлю ключевые технологии и продукцию двойного назначения.
Недавно вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Китай поставляет России продукцию двойного назначения, необходимую для производства оружия.
Позже действия Китая подверг критике госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил вопрос поставки продукции двойного назначения российской оборонной промышленности.
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