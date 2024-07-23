Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай для встречи с главой МИД КНР Ваном И.

Что известно о переговорах Кулебы с главой МИД Китая

Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван I по поводу путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями, отметил Кулеба. Поделиться

Он подчеркнул, что стороны также намерены обсудить двусторонние отношения между странами.

По мнению Кулебы, Пекин должен пересмотреть отношения с Украиной через призму стратегических отношений с Европой, поскольку Украина уже начала переговоры по вступлению в ЕС.

Кулеба также отметил, что это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины.

Это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.

Что говорят в МИДе Китая

По словам представительницы МИД КНР Мао Нин, в ходе встречи с главой украинской дипломатии планируется обсудить двусторонние отношения между странами и пути урегулирования развязанной Россией преступной войны.

Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван I проведет с ним переговоры, в ходе которых обменяется мнениями по реализации консенсуса между главами государств, продвижению китайско-украинского сотрудничества и вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих сторон, - подчеркнула Мао Нин. Поделиться

Китайский дипломат также добавила, что в отношении разрешенной Россией преступной войны Пекин всегда выступал за урегулирование конфликта путем переговоров.

По словам представительницы МИД, Китай продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать международное сообщество в совместной работе по поиску практического и политического решения "кризиса".