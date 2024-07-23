Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай для встречи с главой МИД КНР Ваном И.
Главные тезисы
- Переговоры направлены на поиск путей справедливого мира и разрешения конфликта между Украиной и Россией.
- Урегулирование ситуации через диалог и мирные средства призвано поддержать мир и сотрудничество.
- Визит Кулебы в Китай свидетельствует об уровне важности и серьезности переговоров в условиях военного конфликта.
- Столицы обсуждают двусторонние отношения и способы урегулирования развязанной Россией войны через диалог и обмен позициями.
- МИД Китая выступает за урегулирование конфликта путем переговоров, придавая приоритет миру и сотрудничеству.
Что известно о переговорах Кулебы с главой МИД Китая
Он подчеркнул, что стороны также намерены обсудить двусторонние отношения между странами.
По мнению Кулебы, Пекин должен пересмотреть отношения с Украиной через призму стратегических отношений с Европой, поскольку Украина уже начала переговоры по вступлению в ЕС.
Кулеба также отметил, что это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины.
Это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.
Что говорят в МИДе Китая
По словам представительницы МИД КНР Мао Нин, в ходе встречи с главой украинской дипломатии планируется обсудить двусторонние отношения между странами и пути урегулирования развязанной Россией преступной войны.
Китайский дипломат также добавила, что в отношении разрешенной Россией преступной войны Пекин всегда выступал за урегулирование конфликта путем переговоров.
По словам представительницы МИД, Китай продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать международное сообщество в совместной работе по поиску практического и политического решения "кризиса".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-