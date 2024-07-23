Кулеба прибыл в Китай. Министр раскрыл главную причину визита
Категория
Политика
Дата публикации

Кулеба прибыл в Китай. Министр раскрыл главную причину визита

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Читати українською

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай для встречи с главой МИД КНР Ваном И.

Главные тезисы

  • Переговоры направлены на поиск путей справедливого мира и разрешения конфликта между Украиной и Россией.
  • Урегулирование ситуации через диалог и мирные средства призвано поддержать мир и сотрудничество.
  • Визит Кулебы в Китай свидетельствует об уровне важности и серьезности переговоров в условиях военного конфликта.
  • Столицы обсуждают двусторонние отношения и способы урегулирования развязанной Россией войны через диалог и обмен позициями.
  • МИД Китая выступает за урегулирование конфликта путем переговоров, придавая приоритет миру и сотрудничеству.

Что известно о переговорах Кулебы с главой МИД Китая

Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван I по поводу путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями, отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что стороны также намерены обсудить двусторонние отношения между странами.

По мнению Кулебы, Пекин должен пересмотреть отношения с Украиной через призму стратегических отношений с Европой, поскольку Украина уже начала переговоры по вступлению в ЕС.

Кулеба также отметил, что это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины.

Это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.

Что говорят в МИДе Китая

По словам представительницы МИД КНР Мао Нин, в ходе встречи с главой украинской дипломатии планируется обсудить двусторонние отношения между странами и пути урегулирования развязанной Россией преступной войны.

Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван I проведет с ним переговоры, в ходе которых обменяется мнениями по реализации консенсуса между главами государств, продвижению китайско-украинского сотрудничества и вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих сторон, - подчеркнула Мао Нин.

Китайский дипломат также добавила, что в отношении разрешенной Россией преступной войны Пекин всегда выступал за урегулирование конфликта путем переговоров.

По словам представительницы МИД, Китай продолжит стоять "на стороне мира и диалога", а также будет поддерживать международное сообщество в совместной работе по поиску практического и политического решения "кризиса".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Украина находится в лучшей позиции в войне, чем РФ — объяснение Кулебы
Дмитрий Кулеба
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин подставил Орбана. Кулеба обратил внимание на алогичные действия диктатора РФ
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава МИД Кулеба совершит визит в Китай. Какие темы будут обсуждаться
МИД Украины
Глава МИД Кулеба совершит визит в Китай. Какие темы будут обсуждаться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?