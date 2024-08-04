Кулеба снова совершит визит в Африку. Какие страны посетит

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 августа начинает свое четвертое африканское турне.

Какие страны посетит Кулеба во время африканского турне

Это уже четвертое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа.

В частности, Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны Министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.

Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами. Главными темами будет развитие двусторонних отношений, а также участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины.

В Малави акцент переговоров будет сделан на продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine". В Замбии — двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций. Поделиться

Также в Маврикии, которая является одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении и восстановлении Украины.

Что этому предшествовало

В январе 2022 г. была одобрена Африканская стратегия Украины. В ее границах были существенно активизированы контакты со странами Африки по линии Президента Украины, МИД и парламентской дипломатии.

Украина хочет привлечь большую поддержку африканских стран и присоединить их к формуле мира.

Первое африканское турне главы МИД Украины состоялось в октябре 2022 года, второе — в мае 2023 года.