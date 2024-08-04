Кулеба снова совершит визит в Африку. Какие страны посетит

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 августа начинает свое четвертое африканское турне.
Главные тезисы
- Дмитрий Кулеба начинает четвертое африканское турне, в ходе которого посетит Малави, Замбию и Маврикий.
- Основными темами переговоров будут развитие двусторонних отношений, участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины и привлечение инвестиций.
- В Малави акцент будет сделан на продовольственной безопасности, в Замбии — на двусторонних отношениях, в Маврикии — на привлечении инвестиций участии маврикийских бизнесов в восстановлении Украины.
- Предыдущие африканские туры главы МИД Украины в 2022 и 2023 годах укрепили партнерские связи и помогли расширить сотрудничество с африканскими странами.
Какие страны посетит Кулеба во время африканского турне
Это уже четвертое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа.
В частности, Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны Министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.
Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами. Главными темами будет развитие двусторонних отношений, а также участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины.
Также в Маврикии, которая является одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении и восстановлении Украины.
Что этому предшествовало
В январе 2022 г. была одобрена Африканская стратегия Украины. В ее границах были существенно активизированы контакты со странами Африки по линии Президента Украины, МИД и парламентской дипломатии.
Украина хочет привлечь большую поддержку африканских стран и присоединить их к формуле мира.
Первое африканское турне главы МИД Украины состоялось в октябре 2022 года, второе — в мае 2023 года.
Третье африканское турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы состоялось летом 2023 года, посетив Экваториальную Гвинею и Либерию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-