Аналитики предупреждают об угрозе начала новой масштабной войны в Африке
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики предупреждают об угрозе начала новой масштабной войны в Африке

Армия Эфиопии
Читати українською
Источник:  The New York Times

Научные сотрудники Университета Могадишо в Сомали Афьяр Элми и Юсуф Хассан предупреждают о намерениях Эфиопии начать сомалийскую войну.

Главные тезисы

  • Намерения Эфиопии начать войну против Сомали могут привести к масштабному конфликту в регионе.
  • Вторжение более широкого круга государств в конфликт угрожает безопасности и стабильности региона, включая международные военные базы на берегах Красного моря.
  • Стабильность Красного моря играет ключевую роль для международной торговли, и разжигание войны в регионе может привести к серьезным последствиям для глобальных отношений.
  • Сомали, восстанавливающаяся после гражданской войны, рискует погрузиться в новый конфликт, который затронет многочисленные страны региона Африки и сторонников.
  • Война представляет угрозу не только для стран Красного моря, но и для глобального общества, требуя международного вмешательства для предотвращения потенциального кризиса.

Что известно о намерениях Эфиопии развязать войну против Сомали и как это может повлиять на мир

Беда точно пришла. Благодаря экспансионистским амбициям и безрассудным планам премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Африканский Рог стоит на пороге войны, которая может поставить под угрозу регион и затронуть последствия остального мира. Это нужно остановить, пока не поздно, - предупреждают ученые из Сомали.

Они заявляют, что действующий лидер Эфиопии якобы стремится обеспечить своей стране выход в океан.

Ученые объясняют, что в последние несколько десятилетий Сомали находится в состоянии полураспада и является самой слабой из пяти прибрежных стран, граничащих с Эфиопией.

1 января Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с президентом самопровозглашенной Сомалилендской республики, которая контролирует северо-запад Сомали.

Признание Сомалиленда позволит Эфиопии получить контроль над 20-километровым участком морского побережья в Аденском заливе.

Эфиопия близка к разрешению войны против Сомали
Армия Эфиопии

Это было очевидным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сомали. Сомали немедленно отклонила меморандум и начала дипломатическое наступление, объяснив государствам региона и международным государствам, что Эфиопия стремится установить контроль над сомалийской территорией незаконными средствами, - отмечают авторы материала.

По их словам, ООН, Африканский Союз, США и ЕС поддержали сомалийскую позицию.

Однако, по мнению сомалийцев, правитель Эфиопии не отказался от своих планов.

Похоже, он верит, что сейчас правильный момент для осуществления своего плана, поскольку Сомали борется с экстремистскими повстанцами, а американское правительство отвлекается на выборы и вовлекается в конфликты на Ближнем Востоке и Европе. Еще одним фактором является возможная победа Дональда Трампа, который, видимо, надеется, что господин Абий поддержит или безразлично отнесется к его действиям, подчеркивается в материале.

Ученые из Сомали жалуются, что в июне Эфиопия дважды направляла свои войска к границам Сомали, а в июле власти страны перехватили партию оружия, присланную из Эфиопии антиправительственным силам.

В настоящее время власти Сомали пытаются получить поддержку Египта и Турции.

Однако ученые предупреждают, что в регионе продолжает действовать "бомба замедленного действия".

Чем может угрожать война между Эфиопией и Сомали

Они уверяют, что война станет катастрофой не только для Сомали, которая достаточно приходит в себя после гражданской войны, но и самой Эфиопии, которая уже втянута в несколько вооруженных конфликтов в пределах собственных границ.

Ученые считают, что развязывание войны привлечет к участию в ней государства Красного моря, в частности, Саудовскую Аравию, Египет.

Учитывая, что США, Китай и некоторые европейские страны уже имеют свои военные базы на берегах Красного моря, а Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Россия претендуют на это, регион может быстро стать опасным полем боя для глобальных и региональных. государств"

Вместе с тем Красное море жизненно важно для международной торговли и безопасности, ведь здесь проходит основной маршрут из Азии в Европу и Америку.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кулеба снова совершит визит в Африку. Какие страны посетит
МИД Украины
Кулеба снова совершит визит в Африку. Какие страны посетит
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы ГУР сокращают российский военный потенциал в Африке и на Ближнем Востоке — полковник Кэмп
Спецназ ГУР
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян
В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?