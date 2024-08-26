Научные сотрудники Университета Могадишо в Сомали Афьяр Элми и Юсуф Хассан предупреждают о намерениях Эфиопии начать сомалийскую войну.

Что известно о намерениях Эфиопии развязать войну против Сомали и как это может повлиять на мир

Беда точно пришла. Благодаря экспансионистским амбициям и безрассудным планам премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Африканский Рог стоит на пороге войны, которая может поставить под угрозу регион и затронуть последствия остального мира. Это нужно остановить, пока не поздно, - предупреждают ученые из Сомали. Поделиться

Они заявляют, что действующий лидер Эфиопии якобы стремится обеспечить своей стране выход в океан.

Ученые объясняют, что в последние несколько десятилетий Сомали находится в состоянии полураспада и является самой слабой из пяти прибрежных стран, граничащих с Эфиопией.

1 января Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с президентом самопровозглашенной Сомалилендской республики, которая контролирует северо-запад Сомали.

Признание Сомалиленда позволит Эфиопии получить контроль над 20-километровым участком морского побережья в Аденском заливе.

Армия Эфиопии

Это было очевидным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сомали. Сомали немедленно отклонила меморандум и начала дипломатическое наступление, объяснив государствам региона и международным государствам, что Эфиопия стремится установить контроль над сомалийской территорией незаконными средствами, - отмечают авторы материала. Поделиться

По их словам, ООН, Африканский Союз, США и ЕС поддержали сомалийскую позицию.

Однако, по мнению сомалийцев, правитель Эфиопии не отказался от своих планов.

Похоже, он верит, что сейчас правильный момент для осуществления своего плана, поскольку Сомали борется с экстремистскими повстанцами, а американское правительство отвлекается на выборы и вовлекается в конфликты на Ближнем Востоке и Европе. Еще одним фактором является возможная победа Дональда Трампа, который, видимо, надеется, что господин Абий поддержит или безразлично отнесется к его действиям, подчеркивается в материале. Поделиться

Ученые из Сомали жалуются, что в июне Эфиопия дважды направляла свои войска к границам Сомали, а в июле власти страны перехватили партию оружия, присланную из Эфиопии антиправительственным силам.

В настоящее время власти Сомали пытаются получить поддержку Египта и Турции.

Однако ученые предупреждают, что в регионе продолжает действовать "бомба замедленного действия".

Чем может угрожать война между Эфиопией и Сомали

Они уверяют, что война станет катастрофой не только для Сомали, которая достаточно приходит в себя после гражданской войны, но и самой Эфиопии, которая уже втянута в несколько вооруженных конфликтов в пределах собственных границ.

Ученые считают, что развязывание войны привлечет к участию в ней государства Красного моря, в частности, Саудовскую Аравию, Египет.

Учитывая, что США, Китай и некоторые европейские страны уже имеют свои военные базы на берегах Красного моря, а Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Россия претендуют на это, регион может быстро стать опасным полем боя для глобальных и региональных. государств"