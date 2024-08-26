Научные сотрудники Университета Могадишо в Сомали Афьяр Элми и Юсуф Хассан предупреждают о намерениях Эфиопии начать сомалийскую войну.
Главные тезисы
- Намерения Эфиопии начать войну против Сомали могут привести к масштабному конфликту в регионе.
- Вторжение более широкого круга государств в конфликт угрожает безопасности и стабильности региона, включая международные военные базы на берегах Красного моря.
- Стабильность Красного моря играет ключевую роль для международной торговли, и разжигание войны в регионе может привести к серьезным последствиям для глобальных отношений.
- Сомали, восстанавливающаяся после гражданской войны, рискует погрузиться в новый конфликт, который затронет многочисленные страны региона Африки и сторонников.
- Война представляет угрозу не только для стран Красного моря, но и для глобального общества, требуя международного вмешательства для предотвращения потенциального кризиса.
Что известно о намерениях Эфиопии развязать войну против Сомали и как это может повлиять на мир
Они заявляют, что действующий лидер Эфиопии якобы стремится обеспечить своей стране выход в океан.
Ученые объясняют, что в последние несколько десятилетий Сомали находится в состоянии полураспада и является самой слабой из пяти прибрежных стран, граничащих с Эфиопией.
1 января Эфиопия подписала меморандум о взаимопонимании с президентом самопровозглашенной Сомалилендской республики, которая контролирует северо-запад Сомали.
Признание Сомалиленда позволит Эфиопии получить контроль над 20-километровым участком морского побережья в Аденском заливе.
По их словам, ООН, Африканский Союз, США и ЕС поддержали сомалийскую позицию.
Однако, по мнению сомалийцев, правитель Эфиопии не отказался от своих планов.
Ученые из Сомали жалуются, что в июне Эфиопия дважды направляла свои войска к границам Сомали, а в июле власти страны перехватили партию оружия, присланную из Эфиопии антиправительственным силам.
В настоящее время власти Сомали пытаются получить поддержку Египта и Турции.
Однако ученые предупреждают, что в регионе продолжает действовать "бомба замедленного действия".
Чем может угрожать война между Эфиопией и Сомали
Они уверяют, что война станет катастрофой не только для Сомали, которая достаточно приходит в себя после гражданской войны, но и самой Эфиопии, которая уже втянута в несколько вооруженных конфликтов в пределах собственных границ.
Ученые считают, что развязывание войны привлечет к участию в ней государства Красного моря, в частности, Саудовскую Аравию, Египет.
Учитывая, что США, Китай и некоторые европейские страны уже имеют свои военные базы на берегах Красного моря, а Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Россия претендуют на это, регион может быстро стать опасным полем боя для глобальных и региональных. государств"
Вместе с тем Красное море жизненно важно для международной торговли и безопасности, ведь здесь проходит основной маршрут из Азии в Европу и Америку.
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