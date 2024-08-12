Аналітики моніторингового порталу DeepState рознесли абсурдні заяви російських посадовців про нібито 28 втрачених населених пунктів на Курщині в ході наступу ЗСУ.

Скільки насправді населених пунктів втратила Росія у Курській області

За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити, — підкреслюють аналітики DeepState. Поширити

Вони підкреслили, що ще щонайменше 10 населених пунктів на Курщині залишається невизначений статус.

За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.

Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.

Що відбувається у Курській області

Зокрема, українські військові взяли під контроль населений пункт Дарʼїно у Курській області.

Відповідне відео було опубліковано 225-м окремим штурмовим батальйоном ЗСУ.

На відео українські військові зривають російський триколор з адміністративної будівлі після зачистки.

Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі, — йдеться у дописі до публікації. Поширити

Між тим представники СБУ та Центру протидії дезінформації попереджають, що російська пропаганда поширює нову ІПСО про нібито воєнні злочини українських військових на взятих під контроль територіях у Курській області.

Найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їх скоєнні українську сторону, — попереджають в СБУ. Поширити

У той же час керівник ЦПД Андрій Коваленко уточнив, що росіяни вже зараз поширюють фейки про нібито вбивство українськими військовими цивільних у Курській області, мародерство і не тільки.

Пропаганда Росії докладатиме великих зусиль, щоб за допомогою фейків зробити в Суджі та інших місцях у Курській області сцени нібито воєнних злочинів, — підкреслив Коваленко. Поширити

За його словами, росіяни намагатимуться інсценувати або вчинити в Курській області злочини, які вони скоїли на тимчасово окупованих територіях України, аби звинуватити українців.