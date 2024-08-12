Аналітики розвінчали брехню Росії про 28 втрачених населених пунктів на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики розвінчали брехню Росії про 28 втрачених населених пунктів на Курщині

Військовий ЗСУ на Курщині
Джерело:  DeepState

Аналітики моніторингового порталу DeepState рознесли абсурдні заяви російських посадовців про нібито 28 втрачених населених пунктів на Курщині в ході наступу ЗСУ. 

Головні тези:

  • Аналіз доводить, що російські посадовці поширюють недостовірні відомості про втрату населених пунктів на Курщині.
  • За даними аналітиків, реальна кількість втрачених населених пунктів у Курській області виявилася набагато більшою, ніж заявлялося в російських джерелах.
  • Українські військові контролюють нові населені пункти на Курщині, після зачистки вони взяті під контроль.
  • Попередження від представників СБУ та Центру протидії дезінформації про можливі спроби російської пропаганди інсценувати воєнні злочини у Курській області.

Скільки насправді населених пунктів втратила Росія у Курській області

За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити, — підкреслюють аналітики DeepState.

Вони підкреслили, що ще щонайменше 10 населених пунктів на Курщині залишається невизначений статус.

За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.

Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.

Що відбувається у Курській області

Зокрема, українські військові взяли під контроль населений пункт Дарʼїно у Курській області.

Відповідне відео було опубліковано 225-м окремим штурмовим батальйоном ЗСУ.

На відео українські військові зривають російський триколор з адміністративної будівлі після зачистки.

Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі, — йдеться у дописі до публікації.

Між тим представники СБУ та Центру протидії дезінформації попереджають, що російська пропаганда поширює нову ІПСО про нібито воєнні злочини українських військових на взятих під контроль територіях у Курській області.

Найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їх скоєнні українську сторону, — попереджають в СБУ.

У той же час керівник ЦПД Андрій Коваленко уточнив, що росіяни вже зараз поширюють фейки про нібито вбивство українськими військовими цивільних у Курській області, мародерство і не тільки.

Пропаганда Росії докладатиме великих зусиль, щоб за допомогою фейків зробити в Суджі та інших місцях у Курській області сцени нібито воєнних злочинів, — підкреслив Коваленко.

За його словами, росіяни намагатимуться інсценувати або вчинити в Курській області злочини, які вони скоїли на тимчасово окупованих територіях України, аби звинуватити українців.

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