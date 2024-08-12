Аналітики моніторингового порталу DeepState рознесли абсурдні заяви російських посадовців про нібито 28 втрачених населених пунктів на Курщині в ході наступу ЗСУ.
Головні тези:
- Аналіз доводить, що російські посадовці поширюють недостовірні відомості про втрату населених пунктів на Курщині.
- За даними аналітиків, реальна кількість втрачених населених пунктів у Курській області виявилася набагато більшою, ніж заявлялося в російських джерелах.
- Українські військові контролюють нові населені пункти на Курщині, після зачистки вони взяті під контроль.
- Попередження від представників СБУ та Центру протидії дезінформації про можливі спроби російської пропаганди інсценувати воєнні злочини у Курській області.
Скільки насправді населених пунктів втратила Росія у Курській області
Вони підкреслили, що ще щонайменше 10 населених пунктів на Курщині залишається невизначений статус.
За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.
Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.
Що відбувається у Курській області
Зокрема, українські військові взяли під контроль населений пункт Дарʼїно у Курській області.
Відповідне відео було опубліковано 225-м окремим штурмовим батальйоном ЗСУ.
На відео українські військові зривають російський триколор з адміністративної будівлі після зачистки.
Між тим представники СБУ та Центру протидії дезінформації попереджають, що російська пропаганда поширює нову ІПСО про нібито воєнні злочини українських військових на взятих під контроль територіях у Курській області.
У той же час керівник ЦПД Андрій Коваленко уточнив, що росіяни вже зараз поширюють фейки про нібито вбивство українськими військовими цивільних у Курській області, мародерство і не тільки.
За його словами, росіяни намагатимуться інсценувати або вчинити в Курській області злочини, які вони скоїли на тимчасово окупованих територіях України, аби звинуватити українців.
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