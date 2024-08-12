Аналитики мониторингового портала DeepState разнесли абсурдные заявления российских чиновников о якобы 28 потерянных населенных пунктах в Курщине в ходе наступления ВСУ.

Сколько на самом деле населенных пунктов потеряла Россия в Курской области

По нашим подсчетам, ориентировочно 44 населенных пункта удалось уволить, — подчеркивают аналитики DeepState. Поделиться

Они подчеркнули, что еще не менее 10 населенных пунктов в Курщине остается неопределенным статусом.

По словам создателей DeepState, реального количества населенных пунктов в Курской области, потерянных Россией, почти никто не знает.

Но были села, возле которых украинские защитники делали фото, но контроль над ними не устанавливали.

Что происходит в Курской области

В частности, украинские военные взяли под контроль населенный пункт Дарьино в Курской области.

Соответствующее видео было опубликовано 225-м отдельным штурмовым батальоном ВСУ.

На видео украинские военные срывают российский триколор из административного здания после зачистки.

Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания, — говорится в публикации. Поделиться

Между тем представители СБУ и Центра противодействия дезинформации предупреждают, что российская пропаганда распространяет новую ИПСО о якобы военных преступлениях украинских военных на взятых под контроль территориях в Курской области.

В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в том числе в отношении гражданского населения Курской области, чтобы затем обвинить в их совершении украинскую сторону, — предупреждают в СБУ. Поделиться

В то же время руководитель ЦПИ Андрей Коваленко уточнил, что россияне уже сейчас распространяют фейки о якобы убийстве украинскими военными гражданских в Курской области, мародерстве и не только.

Пропаганда России будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений, — подчеркнул Коваленко. Поделиться

По его словам, россияне будут пытаться инсценировать или совершить в Курской области преступления, которые они совершили на временно оккупированных территориях Украины, чтобы обвинить украинцев.