Аналитики мониторингового портала DeepState разнесли абсурдные заявления российских чиновников о якобы 28 потерянных населенных пунктах в Курщине в ходе наступления ВСУ.
Главные тезисы
- Российские чиновники распространяют недостоверные сведения о потере населенных пунктов в Курской области.
- Аналитики DeepState установили, что реальное количество утраченных населенных пунктов в Курской области значительно превышает заявленное российскими чиновниками.
- Украинские военные контролируют новые населенные пункты в Курской области после зачистки их от противника.
- Представители СБУ и Центра противодействия дезинформации предупреждают о возможных попытках российской пропаганды инсценировать военные преступления в Курской области.
- Активность российской пропаганды может привести к инсценировке преступлений в Курской области с целью обвинить украинских военных.
Сколько на самом деле населенных пунктов потеряла Россия в Курской области
Они подчеркнули, что еще не менее 10 населенных пунктов в Курщине остается неопределенным статусом.
По словам создателей DeepState, реального количества населенных пунктов в Курской области, потерянных Россией, почти никто не знает.
Но были села, возле которых украинские защитники делали фото, но контроль над ними не устанавливали.
Что происходит в Курской области
В частности, украинские военные взяли под контроль населенный пункт Дарьино в Курской области.
Соответствующее видео было опубликовано 225-м отдельным штурмовым батальоном ВСУ.
На видео украинские военные срывают российский триколор из административного здания после зачистки.
Между тем представители СБУ и Центра противодействия дезинформации предупреждают, что российская пропаганда распространяет новую ИПСО о якобы военных преступлениях украинских военных на взятых под контроль территориях в Курской области.
В то же время руководитель ЦПИ Андрей Коваленко уточнил, что россияне уже сейчас распространяют фейки о якобы убийстве украинскими военными гражданских в Курской области, мародерстве и не только.
По его словам, россияне будут пытаться инсценировать или совершить в Курской области преступления, которые они совершили на временно оккупированных территориях Украины, чтобы обвинить украинцев.
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