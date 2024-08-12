Аналитики развенчали ложь России о 28 потерянных населенных пунктах на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики развенчали ложь России о 28 потерянных населенных пунктах на Курщине

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  DeepState

Аналитики мониторингового портала DeepState разнесли абсурдные заявления российских чиновников о якобы 28 потерянных населенных пунктах в Курщине в ходе наступления ВСУ.

Главные тезисы

  • Российские чиновники распространяют недостоверные сведения о потере населенных пунктов в Курской области.
  • Аналитики DeepState установили, что реальное количество утраченных населенных пунктов в Курской области значительно превышает заявленное российскими чиновниками.
  • Украинские военные контролируют новые населенные пункты в Курской области после зачистки их от противника.
  • Представители СБУ и Центра противодействия дезинформации предупреждают о возможных попытках российской пропаганды инсценировать военные преступления в Курской области.
  • Активность российской пропаганды может привести к инсценировке преступлений в Курской области с целью обвинить украинских военных.

Сколько на самом деле населенных пунктов потеряла Россия в Курской области

По нашим подсчетам, ориентировочно 44 населенных пункта удалось уволить, — подчеркивают аналитики DeepState.

Они подчеркнули, что еще не менее 10 населенных пунктов в Курщине остается неопределенным статусом.

По словам создателей DeepState, реального количества населенных пунктов в Курской области, потерянных Россией, почти никто не знает.

Но были села, возле которых украинские защитники делали фото, но контроль над ними не устанавливали.

Что происходит в Курской области

В частности, украинские военные взяли под контроль населенный пункт Дарьино в Курской области.

Соответствующее видео было опубликовано 225-м отдельным штурмовым батальоном ВСУ.

На видео украинские военные срывают российский триколор из административного здания после зачистки.

Дарьино. Бойцы 225 ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания, — говорится в публикации.

Между тем представители СБУ и Центра противодействия дезинформации предупреждают, что российская пропаганда распространяет новую ИПСО о якобы военных преступлениях украинских военных на взятых под контроль территориях в Курской области.

В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в том числе в отношении гражданского населения Курской области, чтобы затем обвинить в их совершении украинскую сторону, — предупреждают в СБУ.

В то же время руководитель ЦПИ Андрей Коваленко уточнил, что россияне уже сейчас распространяют фейки о якобы убийстве украинскими военными гражданских в Курской области, мародерстве и не только.

Пропаганда России будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений, — подчеркнул Коваленко.

По его словам, россияне будут пытаться инсценировать или совершить в Курской области преступления, которые они совершили на временно оккупированных территориях Украины, чтобы обвинить украинцев.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают продвигаться в Курской области
Военный ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ
Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ готовятся к длительной битве в Курской области
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?