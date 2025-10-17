Аналітики спрогнозували 5 можливих сценаріїв закінчення війни РФ проти України
Аналітики спрогнозували 5 можливих сценаріїв закінчення війни РФ проти України

ЗСУ
Джерело:  El Mundo

Так звана "спеціальна військова операція", яку веде російський диктатор Володимир Путін проти України, триває вже 1331 день і вона стає одним із найтриваліших конфліктів у сучасній історії.

Головні тези:

  • Один із сценаріїв передбачає тиск Трампа на РФ для укладення крихкого миру, але для Кремля війна є екзистенціальною.
  • Існує загроза розширення війни на східні країни НАТО, як реакція Росії на провокації.
  • Прогнозується подовження конфлікту у 2026 році через відсутність очевидного виходу для обох сторін.

Як може закінчитися війна Росії проти України?

Іспанська газета El Mundo описала 5 можливих сценаріїв завершення війни в Україні.

Трамп посилить тиск на РФ і нав'яже крихкий мир

Аналітики, опитані виданням, вважають, що незабаром це малоймовірно, оскільки для Кремля ця війна є "екзистенціальною", і він продовжуватиме її за будь-яку ціну.

Видання зазначило, що згідно з цим сценарієм, переговори не зможуть покласти край війні, а зможуть тільки призупинити її, що буде на руку Москві.

Війна розшириться на східні країни НАТО

Будь-яка провокація, наприклад, у районі країн Балтії може перерости в повноцінну війну альянсу з РФ. Кремль може це зробити, щоб перевірити готовність країн НАТО застосувати ст. 5.

Війна продовжиться у 2026 році, попри спроби її припинити

Видання назвало це одним із найвірогідніших сценаріїв, тому що Україна не здасться, а Путін не може вийти з війни без чогось, що можна було б уявити як перемогу. При цьому обидві країни швидко вичерпують свої ресурси, але Європа допомагає Україні, а Китай і КНДР — Росії.

Російська економіка перейде в занепад, і Путін буде змушений піти на переговори

Уперше за час війни в Кремлі з'явилося реальне занепокоєння з приводу швидкого погіршення стану російської військової економіки в останні місяці та негативних прогнозів на 2026 рік.

Підтримка союзників ослабне і Україна змушена буде поступитися всіма вимогами РФ

Особливо в разі приходу до влади проросійських партій у країнах Євросоюзу. Але малоймовірно, через позицію східних країн ЄС, які побоюються Росії.

