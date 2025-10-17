Аналитики спрогнозировали 5 возможных сценариев окончания войны РФ против Украины

Так называемая "специальная военная операция", которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины, продолжается уже 1331 день и становится одним из самых продолжительных конфликтов в современной истории.

Как может окончиться война России против Украины?

Испанская газета El Mundo описала пять возможных сценариев завершения войны в Украине.

Трамп усилит давление на РФ и навяжет хрупкий мир

Аналитики, опрошенные изданием, считают, что вскоре это маловероятно, поскольку для Кремля эта война является "экзистенциальной", и он будет продолжать ее любой ценой.

Издание отметило, что согласно этому сценарию, переговоры не смогут покончить с войной, а смогут только приостановить ее, что будет на руку Москве.

Война расширится на восточные страны НАТО

Любая провокация, например в районе стран Балтии, может перерасти в полноценную войну альянса с РФ. Кремль может это сделать, чтобы проверить готовность стран НАТО применить ст. 5.

Война продолжится в 2026 году, несмотря на попытки ее прекратить

Издание назвало это одним из самых вероятных сценариев, потому что Украина не сдастся, а Путин не может выйти из войны без чего-либо, что можно было бы представить как победу. При этом обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, но Европа помогает Украине, а Китай и КНДР России.

Российская экономика перейдет в упадок, и Путин будет вынужден пойти на переговоры

Впервые за время войны в Кремле появилась реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год.

Поддержка союзников ослабнет и Украина вынуждена будет уступить все требования РФ

Особенно при приходе к власти пророссийских партий в странах Евросоюза. Но маловероятно, из-за позиции восточных стран ЕС, которые опасаются России.

