Аналитики спрогнозировали 5 возможных сценариев окончания войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики спрогнозировали 5 возможных сценариев окончания войны РФ против Украины

ВСУ
Читати українською
Источник:  El Mundo

Так называемая "специальная военная операция", которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины, продолжается уже 1331 день и становится одним из самых продолжительных конфликтов в современной истории.

Главные тезисы

  • Трамп может усилить давление на РФ для заключения хрупкого мира, однако Кремль считает войну экзистенциальной и продолжит ее.
  • Существует угроза расширения войны на восточные страны НАТО в ответ на провокации.
  • Прогнозируется продление конфликта до 2026 года из-за отсутствия очевидного выхода для обеих сторон.

Как может окончиться война России против Украины?

Испанская газета El Mundo описала пять возможных сценариев завершения войны в Украине.

Трамп усилит давление на РФ и навяжет хрупкий мир

Аналитики, опрошенные изданием, считают, что вскоре это маловероятно, поскольку для Кремля эта война является "экзистенциальной", и он будет продолжать ее любой ценой.

Издание отметило, что согласно этому сценарию, переговоры не смогут покончить с войной, а смогут только приостановить ее, что будет на руку Москве.

Война расширится на восточные страны НАТО

Любая провокация, например в районе стран Балтии, может перерасти в полноценную войну альянса с РФ. Кремль может это сделать, чтобы проверить готовность стран НАТО применить ст. 5.

Война продолжится в 2026 году, несмотря на попытки ее прекратить

Издание назвало это одним из самых вероятных сценариев, потому что Украина не сдастся, а Путин не может выйти из войны без чего-либо, что можно было бы представить как победу. При этом обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, но Европа помогает Украине, а Китай и КНДР России.

Российская экономика перейдет в упадок, и Путин будет вынужден пойти на переговоры

Впервые за время войны в Кремле появилась реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год.

Поддержка союзников ослабнет и Украина вынуждена будет уступить все требования РФ

Особенно при приходе к власти пророссийских партий в странах Евросоюза. Но маловероятно, из-за позиции восточных стран ЕС, которые опасаются России.
undefined

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп дал Путину новый дедлайн насчет окончания войны против Украины
The White House
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Россияне не выбирают окончание войны". Зеленский обратился к партнерам на фоне атаки РФ по Киеву
Владимир Зеленский
Киев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сомневается в своем влиянии на Путина насчет окончания войны РФ против Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?