Аналитики спрогнозировали 5 возможных сценариев окончания войны РФ против Украины

Так называемая "специальная военная операция", которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины, продолжается уже 1331 день и становится одним из самых продолжительных конфликтов в современной истории.
Главные тезисы
- Трамп может усилить давление на РФ для заключения хрупкого мира, однако Кремль считает войну экзистенциальной и продолжит ее.
- Существует угроза расширения войны на восточные страны НАТО в ответ на провокации.
- Прогнозируется продление конфликта до 2026 года из-за отсутствия очевидного выхода для обеих сторон.
Как может окончиться война России против Украины?
Испанская газета El Mundo описала пять возможных сценариев завершения войны в Украине.
Трамп усилит давление на РФ и навяжет хрупкий мир
Аналитики, опрошенные изданием, считают, что вскоре это маловероятно, поскольку для Кремля эта война является "экзистенциальной", и он будет продолжать ее любой ценой.
Издание отметило, что согласно этому сценарию, переговоры не смогут покончить с войной, а смогут только приостановить ее, что будет на руку Москве.
Война расширится на восточные страны НАТО
Любая провокация, например в районе стран Балтии, может перерасти в полноценную войну альянса с РФ. Кремль может это сделать, чтобы проверить готовность стран НАТО применить ст. 5.
Война продолжится в 2026 году, несмотря на попытки ее прекратить
Издание назвало это одним из самых вероятных сценариев, потому что Украина не сдастся, а Путин не может выйти из войны без чего-либо, что можно было бы представить как победу. При этом обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, но Европа помогает Украине, а Китай и КНДР России.
Российская экономика перейдет в упадок, и Путин будет вынужден пойти на переговоры
Впервые за время войны в Кремле появилась реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год.
Поддержка союзников ослабнет и Украина вынуждена будет уступить все требования РФ
Особенно при приходе к власти пророссийских партий в странах Евросоюза. Но маловероятно, из-за позиции восточных стран ЕС, которые опасаются России.
