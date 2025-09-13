Трамп сомневается в своем влиянии на Путина насчет окончания войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп стал сомневаться в том, что способен повлиять на нелегитимного президента РФ Владимира Путина по вопросу войны в Украине.
Главные тезисы
- Трамп сомневается в своем влиянии на Путина по вопросу окончания войны в Украине.
- Президент США планирует ввести новые санкции в случае неприятия Путиным предложений мира.
- Трамп выразил недовольство нелегитимным президентом РФ и возможными последствиями от неприятия мирного разрешения конфликта.
Трамп сомневается в возможности договориться с Путиным
Издание отмечает, что, несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, судя по всему, усомнился в способности влиять на Путина.
Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление главы Кремля к миру.
Месяцем ранее президент США заявил, что Путин испытывает серьезные последствия, если не согласится на прекращение огня в Украине или не сделает серьезных шагов в направлении мира во время их встречи на Аляске.
Вместо этого администрация Трампа перевела ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.
12 сентября Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у него заканчивается терпение к Путину. Президент США считает, что украинский лидер хочет мира, а глава Кремля под вопросом. Потому, по словам Трампа, США придется действовать очень жестко.
Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое.
В то же время, не исключается новая встреча лидеров США и России. Премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп и Путин, а также премьер Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. Мероприятие состоится уже в октябре.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-