Трамп сомневается в своем влиянии на Путина насчет окончания войны РФ против Украины
Трамп сомневается в своем влиянии на Путина насчет окончания войны РФ против Украины

Трамп
Читати українською
Источник:  Axios

Президент США Дональд Трамп стал сомневаться в том, что способен повлиять на нелегитимного президента РФ Владимира Путина по вопросу войны в Украине.

Главные тезисы

  • Трамп сомневается в своем влиянии на Путина по вопросу окончания войны в Украине.
  • Президент США планирует ввести новые санкции в случае неприятия Путиным предложений мира.
  • Трамп выразил недовольство нелегитимным президентом РФ и возможными последствиями от неприятия мирного разрешения конфликта.

Трамп сомневается в возможности договориться с Путиным

Издание отмечает, что, несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, судя по всему, усомнился в способности влиять на Путина.

Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление главы Кремля к миру.

Месяцем ранее президент США заявил, что Путин испытывает серьезные последствия, если не согласится на прекращение огня в Украине или не сделает серьезных шагов в направлении мира во время их встречи на Аляске.

Но с тех пор, несмотря на то, что российский диктатор не согласился на прекращение огня и даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским — Трамп не ввел новых санкций.

Вместо этого администрация Трампа перевела ответственность за давление на Путина на Европу, потребовав от ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы и Китая за покупку российской нефти.

12 сентября Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у него заканчивается терпение к Путину. Президент США считает, что украинский лидер хочет мира, а глава Кремля под вопросом. Потому, по словам Трампа, США придется действовать очень жестко.

Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое.

В то же время, не исключается новая встреча лидеров США и России. Премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим заявил, что Трамп и Путин, а также премьер Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в 47-м саммите АСЕАН. Мероприятие состоится уже в октябре.

