Трамп сумнівається у своєму впливі на Путіна щодо закінчення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на нелегітимного президента РФ Володимира Путіна щодо питання війни в Україні.

Трамп сумнівається у можливості домовитися з Путіним

Видання зазначає, що попри свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна.

Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.

Місяцем раніше президент США заявив, що Путін зазнає серйозних наслідків, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків у напрямку миру під час їхньої зустрічі на Алясці.

Але відтоді, попри те, що російський диктатор не погодився на припинення вогню, і навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським — Трамп не ввів нових санкцій. Поширити

Замість цього адміністрація Трампа переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, зажадавши від ЄС запровадити додаткові санкції проти Москви і Китаю за купівлю російської нафти.

12 вересня Трамп, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що у нього закінчується терпіння до Путіна. Президент США вважає, що український лідер хоче миру, а глава Кремля — під питанням. Тому, за словами Трампа, США доведеться діяти дуже жорстко.

Ну, це буде сильний удар у вигляді санкцій щодо банків, а також заходи, пов'язані з нафтою і тарифами. Але я вже зробив це. Я зробив багато.

Водночас не виключається нова зустріч лідерів США і Росії. Вчора прем'єр-міністр Малайзії Датук Сері Анвар Ібрагім заявив, що Трамп і Путін, а також прем'єр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію для участі в 47-му саміті АСЕАН. Захід відбудеться вже в жовтні.