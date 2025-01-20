У доповіді аналітиків Всесвітнього економічного форуму Global Risk Report 2025 перераховуються найбільш значуші глобальні ризики у цьому році, серед яких на першому місці - початок нових збройних конфліктів.
Головні тези:
- Аналіз Global Risk Report 2025 виявив, що найбільшою загрозою для світу на найближчі роки є початок нових збройних конфліктів.
- У довгостроковій перспективі великим ризиком є екстремальні погодні явища внаслідок змін клімату, а у середньостроковій — поширення дезінформації.
- Серед основних загроз для світу на 2025 рік експерти виділяють економічний спад, поширення дезінформації через соцмережі та поляризацію суспільства.
- Найбільші ризики також пов'язані з екологічною кризою, торгівельними війнами та системною нерівністю у суспільстві.
- Прогнозують, що стан глобальних перспектив залишається невизначеним, а нестабільність тільки зростатиме у найближчому десятилітті.
Що аналітики WEF визначають серед найбільших ризиків для світу
Доповідь включає результати Глобального дослідження ризиків із оцінками понад 900 експертів зі всього світу.
Глобальні ризики були проаналізовані у короткостроковій, обмеженій виключно 2025 роком, середньостроковій — на період до 2027 року, та довгостроковій, на період до 2035 року, перспективах.
Зокрема, у середньостроковій перспективі ключовими ризиками є поширення дезінформації, а у довгостроковій — екстремальні погодні явища внаслідок змін клімату.
Автори доповіді зазначають, що глобальні перспективи стають все більш невизначеними, включаючи геополітичну, екологічну, соціальну, економічну та технологічну сфери.
Більшість аналітиків очікують на нестабільність глобальних перспектив протягом наступних двох років.
При цьому 62% опитаних експертів дотримуються думки, що нестабільність охопить період у найближчі 10 років.
Які десять найбільших ризиків загрожують світу у 2025 році
Збройні конфлікти. Сюди аналітики відносять ризик нових воєн, тероризм, державні перевороти, громадянські конфлікти,
Екстремальні погодні явища. Аналітики очікують посилення природних катаклізмів внаслідок змін клімату.
Торгівельні війни. Серед цих ризиків запровадження санкційної політики, введення тарифів на товари і послуги, а також економічна ізоляція провідних країн
Поширення дезінформації. Поширення хибних даних за допомогою соціальних мереж та систем штучного інтелекту.
Поляризація суспільства. Процес, який загострюється через нерівність соціальних благ та відмінність у цінностях.
Економічний спад. Глобальне падіння економічних показників або рецесія та скорочення інвестицій.
Критична зміна екосистем планети. Внаслідок людської діяльності на Землі скорочується біорізноманіття, відбувається деградація довкілля.
Брак економічних можливостей. Цей процес спонукає мешканців бідних країн вдаватись до міграції, а також посилює соціальне невдоволення.
Занепад системи захисту прав людини та громадянських свобод. До цього аналітики відносять послаблення захисту свободи слова, право на збори, доступ до інформації, захист особистих даних, посилення державного контролю, зростання цензури та впровадження технологій спостереження.
Нерівність. Соціальна нерівність посилюється через загострення економічних та соціальних проблем, викликаючи нестабільність.
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