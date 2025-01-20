У доповіді аналітиків Всесвітнього економічного форуму Global Risk Report 2025 перераховуються найбільш значуші глобальні ризики у цьому році, серед яких на першому місці - початок нових збройних конфліктів.

Що аналітики WEF визначають серед найбільших ризиків для світу

Доповідь включає результати Глобального дослідження ризиків із оцінками понад 900 експертів зі всього світу.

Глобальні ризики були проаналізовані у короткостроковій, обмеженій виключно 2025 роком, середньостроковій — на період до 2027 року, та довгостроковій, на період до 2035 року, перспективах.

Зокрема, у середньостроковій перспективі ключовими ризиками є поширення дезінформації, а у довгостроковій — екстремальні погодні явища внаслідок змін клімату.

Всесвітній економічний форум

Автори доповіді зазначають, що глобальні перспективи стають все більш невизначеними, включаючи геополітичну, екологічну, соціальну, економічну та технологічну сфери.

Схоже, ми живемо в один із найневизначеніших періодів з часів Холодної війни, і це відображено в результатах доповіді, які показують похмурі перспективи на всіх трьох часових горизонтах, — підкреслюють автори доповіді. Поширити

Більшість аналітиків очікують на нестабільність глобальних перспектив протягом наступних двох років.

При цьому 62% опитаних експертів дотримуються думки, що нестабільність охопить період у найближчі 10 років.

Які десять найбільших ризиків загрожують світу у 2025 році