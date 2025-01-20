Аналитики Всемирного экономического форума определили наибольшие риски в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики Всемирного экономического форума определили наибольшие риски в 2025 году

Всемирный экономический форум
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Источник:  online.ua

В докладе аналитиков Всемирного экономического форума Global Risk Report 2025 перечисляются наиболее значимые глобальные риски в этом году, среди которых на первом месте начало новых вооруженных конфликтов.

Главные тезисы

  • Основные риски 2025 года включают начало новых вооруженных конфликтов и экстремальные погодные явления вследствие изменений климата.
  • Аналитики WEF выделяют угрозы, такие как экономический спад, распространение дезинформации через соцсети и поляризация общества.
  • Прогнозируется увеличение нестабильности в ближайшем десятилетии, вызванное экологическим кризисом, торговыми войнами и системным неравенством в обществе.
  • Аналитики ожидают рост глобальных рисков на фоне неопределенности в различных сферах, включая геополитику и технологии.
  • Основные риски для мира в 2025 году включают вооруженные конфликты, экстремальные погодные явления, торговые войны, распространение дезинформации и экономический спад.

Что аналитики WEF определяют среди самых больших рисков для мира

Доклад включает результаты Глобального исследования рисков с оценками более 900 экспертов по всему миру.

Глобальные риски были проанализированы в краткосрочной, ограниченной исключительно 2025 годом, среднесрочной — на период до 2027 года и долгосрочной, на период до 2035 года, перспективах.

В частности, в среднесрочной перспективе ключевыми рисками является распространение дезинформации, а в долгосрочной — экстремальные явления погоды вследствие изменений климата.

Аналитики WEF составили рейтинг самых больших глобальных рисков в 2025 году
Всемирный экономический форум

Авторы доклада отмечают, что глобальные перспективы становятся все более неопределенными, включая геополитическую, экологическую, социальную, экономическую и технологическую сферу.

Похоже, мы живем в один из самых неопределенных периодов времен Холодной войны, и это отражено в результатах доклада, которые показывают мрачные перспективы на всех трех временных горизонтах, — подчеркивают авторы доклада.

Большинство аналитиков ожидают нестабильности глобальных перспектив в течение следующих двух лет.

При этом 62% опрошенных экспертов придерживаются мнения, что нестабильность охватит период в ближайшие 10 лет.

Какие десять наибольших рисков угрожают миру в 2025 году

  1. Вооруженные конфликты . Сюда аналитики относят риск новых войн, терроризм, государственные перевороты, гражданские конфликты,

  2. Экстремальные погодные явления . Аналитики ожидают усиления природных катаклизмов в результате изменений климата.

  3. Торговые войны . Среди этих рисков введение санкционной политики, введение тарифов на товары и услуги, а также экономическая изоляция ведущих стран

  4. Распространение дезинформации . Распространение ложных данных с помощью социальных сетей и систем искусственного интеллекта.

  5. Поляризация общества . Процесс, обостряющийся из-за неравенства социальных благ и различия в ценностях.

  6. Экономический спад . Глобальное падение экономических показателей или рецессия и сокращение инвестиций.

  7. Критическое изменение экосистем планеты . В результате человеческой деятельности на Земле сокращается биоразнообразие, происходит деградация окружающей среды.

  8. Нехватка экономических возможностей . Этот процесс побуждает жителей бедных стран прибегать к миграции, а также усиливает социальное недовольство.

  9. Упадок системы защиты прав человека и гражданских свобод . К этому аналитики относятся ослабление защиты свободы слова, право на собрание, доступ к информации, защита личных данных, усиление государственного контроля, рост цензуры и внедрение технологий наблюдения.

  10. Неравенство . Социальное неравенство усугубляется из-за обострения экономических и социальных проблем, вызывая нестабильность.

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