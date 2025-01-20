В докладе аналитиков Всемирного экономического форума Global Risk Report 2025 перечисляются наиболее значимые глобальные риски в этом году, среди которых на первом месте начало новых вооруженных конфликтов.
Главные тезисы
- Основные риски 2025 года включают начало новых вооруженных конфликтов и экстремальные погодные явления вследствие изменений климата.
- Аналитики WEF выделяют угрозы, такие как экономический спад, распространение дезинформации через соцсети и поляризация общества.
- Прогнозируется увеличение нестабильности в ближайшем десятилетии, вызванное экологическим кризисом, торговыми войнами и системным неравенством в обществе.
- Аналитики ожидают рост глобальных рисков на фоне неопределенности в различных сферах, включая геополитику и технологии.
- Основные риски для мира в 2025 году включают вооруженные конфликты, экстремальные погодные явления, торговые войны, распространение дезинформации и экономический спад.
Что аналитики WEF определяют среди самых больших рисков для мира
Доклад включает результаты Глобального исследования рисков с оценками более 900 экспертов по всему миру.
Глобальные риски были проанализированы в краткосрочной, ограниченной исключительно 2025 годом, среднесрочной — на период до 2027 года и долгосрочной, на период до 2035 года, перспективах.
В частности, в среднесрочной перспективе ключевыми рисками является распространение дезинформации, а в долгосрочной — экстремальные явления погоды вследствие изменений климата.
Авторы доклада отмечают, что глобальные перспективы становятся все более неопределенными, включая геополитическую, экологическую, социальную, экономическую и технологическую сферу.
Большинство аналитиков ожидают нестабильности глобальных перспектив в течение следующих двух лет.
При этом 62% опрошенных экспертов придерживаются мнения, что нестабильность охватит период в ближайшие 10 лет.
Какие десять наибольших рисков угрожают миру в 2025 году
Вооруженные конфликты . Сюда аналитики относят риск новых войн, терроризм, государственные перевороты, гражданские конфликты,
Экстремальные погодные явления . Аналитики ожидают усиления природных катаклизмов в результате изменений климата.
Торговые войны . Среди этих рисков введение санкционной политики, введение тарифов на товары и услуги, а также экономическая изоляция ведущих стран
Распространение дезинформации . Распространение ложных данных с помощью социальных сетей и систем искусственного интеллекта.
Поляризация общества . Процесс, обостряющийся из-за неравенства социальных благ и различия в ценностях.
Экономический спад . Глобальное падение экономических показателей или рецессия и сокращение инвестиций.
Критическое изменение экосистем планеты . В результате человеческой деятельности на Земле сокращается биоразнообразие, происходит деградация окружающей среды.
Нехватка экономических возможностей . Этот процесс побуждает жителей бедных стран прибегать к миграции, а также усиливает социальное недовольство.
Упадок системы защиты прав человека и гражданских свобод . К этому аналитики относятся ослабление защиты свободы слова, право на собрание, доступ к информации, защита личных данных, усиление государственного контроля, рост цензуры и внедрение технологий наблюдения.
Неравенство . Социальное неравенство усугубляется из-за обострения экономических и социальных проблем, вызывая нестабильность.
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