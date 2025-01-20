В докладе аналитиков Всемирного экономического форума Global Risk Report 2025 перечисляются наиболее значимые глобальные риски в этом году, среди которых на первом месте начало новых вооруженных конфликтов.

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Доклад включает результаты Глобального исследования рисков с оценками более 900 экспертов по всему миру.

Глобальные риски были проанализированы в краткосрочной, ограниченной исключительно 2025 годом, среднесрочной — на период до 2027 года и долгосрочной, на период до 2035 года, перспективах.

В частности, в среднесрочной перспективе ключевыми рисками является распространение дезинформации, а в долгосрочной — экстремальные явления погоды вследствие изменений климата.

Всемирный экономический форум

Авторы доклада отмечают, что глобальные перспективы становятся все более неопределенными, включая геополитическую, экологическую, социальную, экономическую и технологическую сферу.

Похоже, мы живем в один из самых неопределенных периодов времен Холодной войны, и это отражено в результатах доклада, которые показывают мрачные перспективы на всех трех временных горизонтах, — подчеркивают авторы доклада. Поделиться

Большинство аналитиков ожидают нестабильности глобальных перспектив в течение следующих двух лет.

При этом 62% опрошенных экспертов придерживаются мнения, что нестабильность охватит период в ближайшие 10 лет.

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