Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що окупаційна армія РФ просунулась в районі Сватового на Луганщині, на південний захід від Авдіївки на Донеччині, поблизу Роботиного у Запорізькій області та на північ від Олешок на Херсонщині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією ISW із посиланням на геолокаційні дані станом на 5-6 травня, окупаційна армія РФ домоглась незначного просування на схід від Стельмахівки та на південь від Крохмального, які розташовані на північний захід від Сватового.

Російські воєнні блогери і офіційні особи заявляють про просування злочинців з армії РФ на східній околиці Стельмахівки, нібито захоплення окупантами Котлярівки і Кислівки на північний захід від Сватового.

Аналітики ISW не мають візуальних підтверджень цим заявам.

Експерти підкреслили, що росіяни вже заявляли про нібито захоплення Кислівки 27 квітня.

Російські війська 6 травня продовжували штурмувати:

на північний захід від Сватового біля Піщаного та Берестового;

на північний захід від Кремінної біля Невського і Новосадового;

на захід від Кремінної поблизу Торського;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

У той же час російські окупанти продовжували обмежений наступ на північний схід від Бахмута однак без підтверджених змін лінії фронту.

Також аналітики не зафіксували ніяких змін у ситуації в районі Часового Яру, де також продовжуються штурми злочинної армії РФ у напрямку міста.

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові відбили ворожі атаки поблизу Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

За інформацією аналітиків із посиланням на дані геолокації станом на 6 травня, російські окупанти просунулись вздовж траси E50 на сході Нетайлового, що на південний захід від Авдіївки.

За твердженнями українських та російських джерел у Нетайловому тривають запеклі бої.

Російські воєнні блогери заявляють, що кремлівським загарбникам нібито вдалось просунутись на схід від Новопокровського, на північний захід від Авдіївки у глибину до 2 кілометрів.

Окрім цього російські окупанти нібито дістались околиць Новоолександрівки, на північний захід від Очеретиного та приблизно в 15 км на північний захід від Авдіївки.

Аналітики не мають візуальних підтверджень просуванню російських окупантів на цих ділянках фронту.

Окрім цього російські джерела заявляють про просування окупаційної армії РФ на захід від Донецька.

Аналітики при цьому не мають жодних підтверджень стосовно змін лінії фронту на цьому напрямку.

Російські воєнкори також заявляють про просування російських окупантів до західної частини Красногорівки.

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, Красногорівку намагаються штурмувати невеликі окремі російські групи піхоти, однак щільний артилерійський вогонь українських військових не дозволяє їм домогтись успіхів та проводити більш ширші атаки.

При цьому окремі російські воєнкори заявляють про нібито захоплення окупантами більшої частини Парасковіївки на південний захід від Донецька.

Аналітики ISW не мають підтверджень цим заявам.

Зазначається, що протягом 6 травня російські окупанти продовжували обмежені атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Зокрема, російські та українські джерела заявляють про атаки кремлівських загарбників на північний схід від Вугледара біля Водяного та на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайорського.

Російські воєнкори заявляють, що російські окупанти нібито просунулись в районі Урожайного.

ISW не має підтверджень цим даним.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Аналітики із посиланням на дані геолокації підтверджують просування окупаційної армії в південній частині Роботиного у Запорізькій області.

Дані геолокації станом на 6 травня підтверджують просування російських загарбників на північ від Олешок, що на південний схід від Херсона.

Також позиційні бої тривали на лівобережжі Дніпра у Херсонській області, в районі Кринок.

За інформацією українських військових, російські окупанти намагаються взяти під контроль острів Нестрига в дельті річки Дніпро, однак зазнають численних втрат.