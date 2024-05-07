За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові 97 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ. Найбільш напружена ситуація зберігається в районі Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 2 ракети, завдав 83 авіаудари та здійснив 101 обстріл з РСЗВ по позиціях ЗСУ, об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщинві та Тернів і Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ
Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Протягом доби українські військові ліквідували ще 1 тис 160 російських загарбників.
Загальні втрати окупаційної армії РФ від початку війни складають:
особового складу — близько 476 тис 460 (+1160) осіб,
танків — 7 тис 405 (+25) од,
бойових броньованих машин — 14 тис 227 (+14) од,
артилерійських систем — 12 тис 287 (+37) од,
РСЗВ — 1 тис 57 (+0) од,
засоби ППО — 792 (+1) од,
літаків — 349 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 717 (+34),
крилаті ракети — 2 тис 149 (+1),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 509 (+32) од,
спеціальна техніка — 2 тис 17 (+9)
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