По информации Генштаба, за сутки украинские военные 97 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 83 авиаудара и произвел 101 обстрел с РСЗО по позициям ВСУ, объектам критической и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.
В течение суток украинские военные ликвидировали еще 1160 российских захватчиков.
Общие потери оккупационной армии РФ с начала войны составляют:
личного состава — около 476 тыс 460 (+1160) человек,
танков — 7 тыс 405 (+25) ед,
боевых бронированных машин — 14 тыс 227 (+14) ед,
артиллерийских систем — 12 тыс 287 (+37) ед,
РСЗО — 1 тыс 57 (+0) ед,
средства ПВО — 792 (+1) ед,
самолетов — 349 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 717 (+34),
крылатые ракеты — 2 тыс 149 (+1),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 509 (+32) ед,
специальная техника — 2 тыс 17 (+9)
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