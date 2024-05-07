Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 83 авиаудара и произвел 101 обстрел с РСЗО по позициям ВСУ, объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.