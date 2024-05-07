ВСУ отразили 97 атак армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 97 атак армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, за сутки украинские военные 97 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 83 авиаудара и произвел 101 обстрел с РСЗО по позициям ВСУ, объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

  • На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

  • На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

  • В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам противника, а силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

В течение суток украинские военные ликвидировали еще 1160 российских захватчиков.

Общие потери оккупационной армии РФ с начала войны составляют:

  • личного состава — около 476 тыс 460 (+1160) человек,

  • танков — 7 тыс 405 (+25) ед,

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 227 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 12 тыс 287 (+37) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 57 (+0) ед,

  • средства ПВО — 792 (+1) ед,

  • самолетов — 349 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 717 (+34),

  • крылатые ракеты — 2 тыс 149 (+1),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 509 (+32) ед,

  • специальная техника — 2 тыс 17 (+9)

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