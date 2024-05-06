Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Самолет
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Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 российских оккупантов.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 06.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 87 боевых столкновений.

В общем враг нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 52 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье Сумской области; Золочев Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки в районах Невского, Серебрянское лесничество в Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Сокол и Калиново Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львово, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

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