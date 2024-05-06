Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Літак

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 06.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 2 марні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

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Категорія
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Категорія
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