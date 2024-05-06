Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження армії РФ

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 06.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 2 марні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.