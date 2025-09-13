Аргентина заборонила "пологовий туризм" громадянок РФ — що відомо

Влада Аргентини внесла зміни до міграційної політики, щоб припинити практику так званого пологового туризму з боку громадянок Росії.

Аргентина поклала край “пологовому туризму” росіянок

Про це повідомив посол Аргентини в РФ Енріке Ігнасіо Феррер Вієйра.

Аргентина, як і багато країн Латинської Америки, уклала з Росією угоду про скасування віз для стимулювання культурного та туристичного обміну. Але це не було зроблено для того, щоб у країну приїжджали росіянки, які приховують животи на кордоні.

Згідно з новими правилами, повнолітні іноземці, які претендують на аргентинське громадянство шляхом натуралізації, повинні підтвердити наявність законного постійного місця проживання в країні та проживання на її території протягом щонайменше двох років до подання заяви.

За словами Вієйри, Буенос-Айрес ускладнив процедуру, оскільки частина приїжджих зловживала можливостями системи освіти та охорони здоров’я — наприклад, народжувала дітей у державних лікарнях чи користувалася послугами державних шкіл, а потім залишала країну, уникаючи сплати податків.

Раніше діти, народжені в Аргентині, автоматично отримували громадянство, а їхні батьки могли натуралізуватися за процедурою возз’єднання сім’ї.

Аргентинський паспорт дає право безвізового в’їзду до близько 170 держав світу, зокрема країн ЄС, Великої Британії, Японії та Нової Зеландії, а також можливість оформлення довгострокової туристичної візи до США.

За даними МВС Аргентини, у 2023 році громадяни РФ встановили рекорд за кількістю отриманих посвідок на проживання — понад 3700 випадків, однак майже 75% згодом залишили країну. У 2022 році в Аргентину в’їхали 10,5 тис вагітних росіянок.

Частину з них знімали з рейсів або не допускали на територію країни через неправдиві дані про мету поїздки.

Загалом у 2022–2023 роках прибули понад 23 тис росіян.