Аргентина заборонила "пологовий туризм" громадянок РФ — що відомо

Влада Аргентини внесла зміни до міграційної політики, щоб припинити практику так званого пологового туризму з боку громадянок Росії.
Головні тези:
- Пологовий туризм російських громадянок заборонено в Аргентині через нові міграційні правила.
- Іноземці, які бажають отримати аргентинське громадянство, повинні відповідати строгим вимогам, що виключають зловживання системою охорони здоров'я та освіти.
- У 2023 році понад 3700 громадян РФ отримали посвідки на проживання в Аргентині, але понад 75% з них пізніше покинули країну.
Аргентина поклала край “пологовому туризму” росіянок
Про це повідомив посол Аргентини в РФ Енріке Ігнасіо Феррер Вієйра.
Аргентина, як і багато країн Латинської Америки, уклала з Росією угоду про скасування віз для стимулювання культурного та туристичного обміну. Але це не було зроблено для того, щоб у країну приїжджали росіянки, які приховують животи на кордоні.
Згідно з новими правилами, повнолітні іноземці, які претендують на аргентинське громадянство шляхом натуралізації, повинні підтвердити наявність законного постійного місця проживання в країні та проживання на її території протягом щонайменше двох років до подання заяви.
За словами Вієйри, Буенос-Айрес ускладнив процедуру, оскільки частина приїжджих зловживала можливостями системи освіти та охорони здоров’я — наприклад, народжувала дітей у державних лікарнях чи користувалася послугами державних шкіл, а потім залишала країну, уникаючи сплати податків.
Раніше діти, народжені в Аргентині, автоматично отримували громадянство, а їхні батьки могли натуралізуватися за процедурою возз’єднання сім’ї.
Аргентинський паспорт дає право безвізового в’їзду до близько 170 держав світу, зокрема країн ЄС, Великої Британії, Японії та Нової Зеландії, а також можливість оформлення довгострокової туристичної візи до США.
За даними МВС Аргентини, у 2023 році громадяни РФ встановили рекорд за кількістю отриманих посвідок на проживання — понад 3700 випадків, однак майже 75% згодом залишили країну. У 2022 році в Аргентину в’їхали 10,5 тис вагітних росіянок.
Частину з них знімали з рейсів або не допускали на територію країни через неправдиві дані про мету поїздки.
Загалом у 2022–2023 роках прибули понад 23 тис росіян.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-